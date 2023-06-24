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  4. Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
Молодежные турниры
24 июня 2023, 21:28 |
16318
19

Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»

Тренер оценил сложный матч Евро-2023

24 июня 2023, 21:28 |
16318
19
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
УАФ. Руслан Ротань

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил тяжелую победу 1:0 в матче Евро-2023 против Румынии, а также удаление Владислава Ваната, который толкнул соперника и получил прямую красную карточку.

«Поздравляю с победой команду и благодарим ВСУ. Это победа для них. И игроки полностью отдались на поле. Не 100% оставили, а 150%, чтобы победить. И мы заслужили эту победу. Было много шансов у нас, но где-то было не самое удачное начало встречи. Где-то нервничали и позволили сопернику создать моменты».

«Удаление Ваната? Понимаете, можно реагировать по-разному, показывать эмоции... Влад сам все понимает. Нужно, чтобы до человека дошло. И, думаю, до него сегодня дошло. Сам себя наказал, возможно, получит длительную дисквалификацию. И не сыграет дальше на турнире, где он хотел сыграть. Думаю, он все понимает», – сказал Ротань.

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Евро-2023 U-21 Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 Владислав Ванат
Источник Суспильне спорт
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Комментарии 19
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BallsToTheWall
є-Ванат захворів на  Гармаша.
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+19
Fanat
Ванат - справжній нащадок дуету :Гармаш vs Хачеріді!!!
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+17
maverik
ГАРМАШ ПЕРЕСЕЛИЛСЯ В ВАНАТА,ТЕПЕРЬ МОЖНО И УХОДИТЬ)))
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+15
Владимир одесский
Треба Ванату пиздюлів хороших надавати, щоб та зоряна хвороба вивітрилася з дурної голови!
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+6
zhyr
Чувак тільки відбув одну дискваліфікацію, як отримав нову))) Називається - дійшло))
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+4
zhyr
Треба, щоб Шовковський провів йому сеанс психотерапії))
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+3
antt
З фрази ротаня не зрозуміло - дійшло перед інцидентом що призвело до вилучення, чи після. Якщо після - він відразу все зрозумів виходить. Хоча він має на увазі  - дійде напевно на трибунах чи його на лавочку для запасних допустять?! А коментатор сказав що ванат так як він ішов з поля ні про що не шкодує напевно. От і висновки протилежні.. А могли б за ці  пять хвилин з плюсом румуни і забити  теоретично. А далі  Іспанія. Хоча іспанці  постаралися. Але тоді  б напевно хорватіи грали набагато енергійні ше з іспанцями якби не перемогли румунів.
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0
inspekcha85
Ванат -ипанат
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0
123455432
Чого ви так усі на Ваната женете.  Він не основний, видалення в кінці матчу що не вплинуло ні на що. Не забуваємо що забили гол завдяки йому
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-1
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Умник
А вспомните уважаемый Руслан Петрович кто помог сборной Украине в игре с Немцами Македонией.
Кто создал два момента в игре с Мальтой?
Что ж ептить такое. А где благодарность за созданый гол?
Эмоции сыграли злую шутку, но такое чувство что этот парень испортил вам игру.
Двояко как то очень
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-4
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League of the Champions
нужно также что бы до тебя дошло , вон из сборной...за павелком 
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-9
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