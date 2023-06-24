Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил тяжелую победу 1:0 в матче Евро-2023 против Румынии, а также удаление Владислава Ваната, который толкнул соперника и получил прямую красную карточку.

«Поздравляю с победой команду и благодарим ВСУ. Это победа для них. И игроки полностью отдались на поле. Не 100% оставили, а 150%, чтобы победить. И мы заслужили эту победу. Было много шансов у нас, но где-то было не самое удачное начало встречи. Где-то нервничали и позволили сопернику создать моменты».

«Удаление Ваната? Понимаете, можно реагировать по-разному, показывать эмоции... Влад сам все понимает. Нужно, чтобы до человека дошло. И, думаю, до него сегодня дошло. Сам себя наказал, возможно, получит длительную дисквалификацию. И не сыграет дальше на турнире, где он хотел сыграть. Думаю, он все понимает», – сказал Ротань.