Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
Тренер оценил сложный матч Евро-2023
Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил тяжелую победу 1:0 в матче Евро-2023 против Румынии, а также удаление Владислава Ваната, который толкнул соперника и получил прямую красную карточку.
«Поздравляю с победой команду и благодарим ВСУ. Это победа для них. И игроки полностью отдались на поле. Не 100% оставили, а 150%, чтобы победить. И мы заслужили эту победу. Было много шансов у нас, но где-то было не самое удачное начало встречи. Где-то нервничали и позволили сопернику создать моменты».
«Удаление Ваната? Понимаете, можно реагировать по-разному, показывать эмоции... Влад сам все понимает. Нужно, чтобы до человека дошло. И, думаю, до него сегодня дошло. Сам себя наказал, возможно, получит длительную дисквалификацию. И не сыграет дальше на турнире, где он хотел сыграть. Думаю, он все понимает», – сказал Ротань.
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