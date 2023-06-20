Цыганков принес победу сборной, травма Мудрика, новый тренер для Забарного
Главные новости за 19 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 19 июня.
1A. Два пенальти, один гол. Украина с проблемами переиграла Мальту
Сине-желтые набрали максимум очок в июньских матчах отбора к Евро-2024
1B. Сергей РЕБРОВ: «Почему все считают, что мы должны выносить всех 3:0 и 4:0?»
Наставник оценил победу в матче отбора Евро-2024
2. Они набрали 12 очков из 12. Англия отгрузила 7 мячей Северной Македонии
Команда из Туманного Альбиона уверенно лидирует в группе с Украиной
3A. Украина – Мальта – 1:0. Один гол с двух пенальти. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура квалификации Евро-2024
3B. Турнирные таблицы. Украина – на 2-м месте. Итоги дня квалификации Евро-2024
19 июня состоялись матчи 4-го тура отбора на чемпионат Европы
4. Мудрик получил травму накануне старта молодежного Евро-2023 U-21
Об этом рассказал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров
5. Второй подряд триумф Петракова. Армения вырвала победу над Латвией
Сборная Армении одержала вторую победу подряд
6. ОФИЦИАЛЬНО. У Борнмута новый главный тренер
Команду украинца Забарного возглавил испанец Ираола
7. Остап Маркевич определился с новым местом работы
Бывший наставник «Мариуполя» будет помогать отцу в «Карпатах»
8A. Бирмингем. Калинина стартовала с победы
Украинка обыграла Алишу Паркс из США
8B. Свитолина проиграла 18-летней чешке на старте соревнований в Бирмингеме
Элина в двух партиях уступила Линде Фругвиртовой
8C. Первый титул Сачко, успех Стародубцевой, лаки (лузер) Снигур, железный Энди
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9. Трагическая гибель Мэдера на Туре Швейцарии. Итоги недели в велоспорте
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10. Почему Виктор Коваленко провалился в Италии
Об апеннинском периоде карьеры экс-хавбека «Шахтера»
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