Почему Виктор Коваленко провалился в Италии

Дела Виктора Коваленко на Апеннинах идут не очень хорошо. Сначала 27-летний полузащитник не смог закрепиться в «Аталанте», а затем вылетел в Серию Б вместе со «Специей». За два с половиной года в Италии украинец не смог показать ни прогресса, ни качества.

Переход зимой в Аталанту был ошибкой

Коваленко стал игроком «Аталанты» 1 февраля 2021 года. Виктор смог произвести хорошее личное впечатление на наставника команды Джан-Пьеро Гасперини во время матчей ЛЧ «бергамасков» против «Шахтера». Гасперини – большой поклонник прессинга. Коваленко способен выполнять много беговой работы в середине поля.



Также не менее важный фактор – успешная игра Руслана Малиновского. «Аталанте» стал интересен украинский рынок. Они решили, что в Украине можно найти хорошего игрока за относительно небольшие деньги. Завершение контракта через полгода с «Шахтером» давало все возможности оформить сделку за минимальные средства или вообще подписать в статусе свободного агента.

Таким образом, «Аталанта» фактически ничем не рисковала. «Бергамаски» за 600 тысяч брали основного игрока из лучшей команды Украины, который находился в своем лучшем футбольном возрасте, имел огромный международный опыт в ЛЧ за клуб и выступал за свою национальную сборную. Согласитесь, определенные шансы, что Коваленко заиграет и пойдет по пути Малиновского, были. Если нет, то потраченные деньги всегда можно компенсировать благодаря трансферу. Да еще и заработать что-то.

Главная проблема Коваленко – зимний переход. Он был после месячного отпуска в Украине. Только начал набирать физическую форму на сборах. «Аталанта» находилась посреди сезона. Игроки уже должны были выходить на свой пик. Получилось полное разбалансирование новичка и его новой команды. Такой контраст игровой формы Коваленко с партнерами по «Аталанте» не мог пройти без проблем. За вторую часть сезона украинец дважды оказывался в лазарете. Сначала были небольшие проблемы со здоровьем, а потом уже более серьезная травма, не позволившая претендовать на поездку на Евро-2020. Если переходить, то нужно было делать это летом, чтобы начать подготовку к сезону вместе со всеми своими партнерами. Быть в равных условиях.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко



«Аталанта» – не та команда, которая будет кого-то ждать. Нужно выполнять турнирные задачи. Это не маленький клуб, который даст время адаптироваться. Ты должен показывать свои лучшие качества, потому что выступаешь за одну из сильнейших команд Италии того времени.

Важный факт в неудаче Коваленко – конкуренция. В «Шахтере» у него фактически ее не было. Под лимит нужно было иметь четыре украинца на поле. Это было очень на руку Коваленко, который таким образом получал постоянную игровую практику. Фактически, в своей карьере он не выигрывал конкуренции. Сначала дисквалификация Фреда помогла, а потом уже пригодился лимит. Понятно, что переход из лояльной в конкурентную среду не мог легко пройти.

После неудачи в Бергамо нужно было делать шаг назад – поиграть на более слабом уровне. Травматичный игрок, который не может выиграть конкуренцию, нуждался в переходе в менее статусный клуб, где будет больше игровой практики, меньше конкуренции. В итальянском стиле Коваленко отправился в более слабую команду, где он должен был себя проявить.

Первый сезон в «Специи» должен был дать ответ, способен ли он играть за «Аталанту» в будущем. Типичная итальянская аренда, чтобы адаптировать футболиста и иметь возможность к нему лучше присмотреться. «Бергамаски» не увидели нужных качеств в украинце и фактически поставили крест на игроке.



Если первый сезон в «Специи» получился относительно нормальным (26 матчей, 1 гол и 4 ассиста), то прошлый стал провальным как для клуба, так и для игрока. «Специя» простилась с элитой, а Коваленко превратился в игрока ротации – 19 поединков чемпионата и ни одного (!) результативного действия.

Шансов остаться в Италии немного

Очень сложно определить будущее украинского полузащитника. «Специя» арендовала Коваленко с обязательным правом выкупа за 2 млн евро. Если верить СМИ, то эта опция теряется после вылета из Серии А. Если даже этого нет, то все равно: зачем «Специи» легионер, который не смог заиграть? Далеко не факт, что Коваленко сам захочет играть в Серии Б.

Если право выкупа отменяется, шансов остаться в «Аталанте» мало. Уровень команды намного выше, чем у «Специи». Поэтому вряд ли в Бергамо будут слишком сильно держаться за игрока.

Добавьте сюда хронические проблемы со здоровьем. Всего за два с половиной сезона в Италии портал transfermarkt.de насчитал у Коваленко 12 разных травм, из-за которых он пропускал матчи. Только в этом сезоне Виктор не играл больше трех месяцев. Картина становится совсем невеселой.

Коваленко уже 27 лет. Лучшие футбольные годы. Но он никак не может проявить свои таланты. Не заиграл в двух клубах Серии А. О сборной Украины уже начали забывать. С таким резюме очень сложно будет рассчитывать на переход в хороший клуб. Потраченные 600 тысяч за трансфер «Аталантой» и зарплата не делают дальнейший трансфер Коваленко проблемным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Однако шансов остаться на Апеннинах не так уж много. Никаких аргументов в пользу Виктора нет. Нужно искать более слабый уровень чемпионата, меньшую интенсивность. Снизить уровень, чтобы иметь возможность стабильно играть.

Возвращение в Украину выглядит не очень реальным. У «Шахтера» на этой позиции проблем нет. «Динамо» имеет своих футболистов в середине поля. А для других команд этот переход будет просто неподъемным в плане финансов.



Наиболее реальными выглядят два варианта – чемпионаты Турции и Греции. Для любого середняка приход игрока из Серии А стал бы хорошим усилением. Скорости в турецкой Суперлиге не так высоки. На своей работоспособности Коваленко может иметь достаточно успешную карьеру.

В Греции главный кандидат – ПАОК. Его там хорошо знает спортивный директор Жозе Боту, с которым он работал в «Шахтере». Плюс Мирча Луческу может дать рекомендации своему сыну Развану, тренирующему команду. Клуб из Салоник провалил прошлый чемпионат. ПАОК пропустил все три местных гранда вперед. Если Боту и Луческу-младший останутся, переход выглядит очень реальным.

Сергей ТИЩЕНКО