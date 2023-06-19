Они набрали 12 очков из 12. Англия отгрузила 7 мячей Северной Македонии
Команда из Туманного Альбиона уверенно лидирует в группе с Украиной
19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе С квалификации Евро-2024.
Сборная Англии отгрузила 7 мячей команде Северной Македонии (7:0), которую тремя днями ранее с трудом обыграла украинская сборная (3:2).
Хет-трик оформил Букайо Сака, дубль в активе Гарри Кейна, по голу забили Маркус Рэшфорд и Калвин Филлипс.
Команда из Туманного Альбиона уверенно лидирует в группе C, имея 12 очков из 12.
Сборная Украины, с трудом обыграв команду Мальту (1:0), вышла на вторую позицию (6 баллов). Далее в турнирной таблице идут: Италия, Северная Македония (по 3), Мальта (0).
Квалификация Евро-2024
4-й тур, 19 июня, группа C
Англия – Северная Македония – 7:0
Голы: Кейн, 29, 73 (пен), Сака, 39, 47, 51, Рэшфорд, 45, Филлипс, 64
Турнирная таблица
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