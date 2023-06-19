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Евро
Англия
19.06.2023 21:45 – FT 7 : 0
Северная Македония
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Чемпионат Европы
19 июня 2023, 23:40 | Обновлено 20 июня 2023, 00:22
1056
7

Они набрали 12 очков из 12. Англия отгрузила 7 мячей Северной Македонии

Команда из Туманного Альбиона уверенно лидирует в группе с Украиной

19 июня 2023, 23:40 | Обновлено 20 июня 2023, 00:22
1056
7
Они набрали 12 очков из 12. Англия отгрузила 7 мячей Северной Македонии
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе С квалификации Евро-2024.

Сборная Англии отгрузила 7 мячей команде Северной Македонии (7:0), которую тремя днями ранее с трудом обыграла украинская сборная (3:2).

Хет-трик оформил Букайо Сака, дубль в активе Гарри Кейна, по голу забили Маркус Рэшфорд и Калвин Филлипс.

Команда из Туманного Альбиона уверенно лидирует в группе C, имея 12 очков из 12.

Сборная Украины, с трудом обыграв команду Мальту (1:0), вышла на вторую позицию (6 баллов). Далее в турнирной таблице идут: Италия, Северная Македония (по 3), Мальта (0).

Квалификация Евро-2024

4-й тур, 19 июня, группа C

Англия – Северная Македония – 7:0

Голы: Кейн, 29, 73 (пен), Сака, 39, 47, 51, Рэшфорд, 45, Филлипс, 64

Турнирная таблица

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Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу сборная Англии по футболу Букайо Сака Маркус Рэшфорд Гарри Кейн Калвин Филлипс статистические расклады Джон Филлипс Ален Амедовски самедов Теймур Мамедов Тимур Мамедов Олли Маатта Олли Мяятта
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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VARioR
Англія, як і прогнозувалось, пішла у відрив. Скоріше за все так і фінішують першими. Основні матчі будуть з Італією, там і побачим чого варта наша збірна на чолі з Ребровим. Можливо два офіційних матчі замало для радикальних висновків, а от осінні матчі все покажуть.
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+1
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nivavn
Все буде добре у нас з Англією та Італією. Ребров сказав, шо більше 3-4 не забивати, так-що ганебно не пролетимо...
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0
pol-55
Гаррі поповнює свою *копілку*.
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0
justhateme
Дуже страшно з такою Англією зустрітись)
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0
andre_lui
Судя по всему Русик еще отпетлял в первой игре
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0
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