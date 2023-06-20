САУТГЕЙТ: «Завершение атак было безжалостным. Хорошо, что есть конкуренция»

19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе С квалификации Евро-2024. Сборная Англии отгрузила 7 мячей команде Северной Македонии (7:0),

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру так:

«Больше всего меня порадовало то, что каждый раз, когда мы теряли мяч, жажда вернуть его задавала тон игре. Завершение атак было безжалостным, у игроков отличный менталитет.

Тройка нападения [Рэшфорд, Кейн, Сака] провела отличный сезон в своих клубах. И мы чувствовали, что сегодня будет много пространства для скорости Букайо. И Маркус многое решал.

Но у нас еще есть разные варианты с Филом Фоденом и Джеком Грилишем и другими игроками, которых здесь нет. Хорошо, что есть такая конкуренция, здорово иметь такие разные варианты.

Хет-трик Букайо Сака? Вся заслуга принадлежит ему. Он невероятно усердно работает. Он талантлив, он скромен».

Квалификация Евро-2024

4-й тур, 19 июня. Группа C. Манчестер, Олд Траффорд

Англия – Северная Македония – 7:0

Голы: Кейн, 29, 73 (пен), Сака, 39, 47, 51, Рэшфорд, 45, Филлипс, 64

Видеообзор матча