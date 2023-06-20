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Евро
Англия
19.06.2023 21:45 – FT 7 : 0
Северная Македония
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20 июня 2023, 03:27 | Обновлено 20 июня 2023, 04:26
237
2

САУТГЕЙТ: «Завершение атак было безжалостным. Хорошо, что есть конкуренция»

Наставник сборной Англии прокомментировал игру проти Северной Македонии

20 июня 2023, 03:27 | Обновлено 20 июня 2023, 04:26
237
2
САУТГЕЙТ: «Завершение атак было безжалостным. Хорошо, что есть конкуренция»
УЕФА. Букайо Сака и Гарет Саутгейт

19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе С квалификации Евро-2024. Сборная Англии отгрузила 7 мячей команде Северной Македонии (7:0),

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру так:

«Больше всего меня порадовало то, что каждый раз, когда мы теряли мяч, жажда вернуть его задавала тон игре. Завершение атак было безжалостным, у игроков отличный менталитет.

Тройка нападения [Рэшфорд, Кейн, Сака] провела отличный сезон в своих клубах. И мы чувствовали, что сегодня будет много пространства для скорости Букайо. И Маркус многое решал.

Но у нас еще есть разные варианты с Филом Фоденом и Джеком Грилишем и другими игроками, которых здесь нет. Хорошо, что есть такая конкуренция, здорово иметь такие разные варианты.

Хет-трик Букайо Сака? Вся заслуга принадлежит ему. Он невероятно усердно работает. Он талантлив, он скромен».

Квалификация Евро-2024

4-й тур, 19 июня. Группа C. Манчестер, Олд Траффорд

Англия – Северная Македония – 7:0

Голы: Кейн, 29, 73 (пен), Сака, 39, 47, 51, Рэшфорд, 45, Филлипс, 64

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Филлипс (Англия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Англия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
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Источник УЕФА
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С Русланом ещё  нормально сыграли  
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