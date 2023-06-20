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Евро
Англия
19.06.2023 21:45 – FT 7 : 0
Северная Македония
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20 июня 2023, 01:41 | Обновлено 20 июня 2023, 03:01
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0

Англия – Северная Македония – 7:0. Разгром в Манчестере. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации Евро-2024

20 июня 2023, 01:41 | Обновлено 20 июня 2023, 03:01
755
0
Англия – Северная Македония – 7:0. Разгром в Манчестере. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе С квалификации Евро-2024.

Сборная Англии отгрузила 7 мячей команде Северной Македонии (7:0), которую тремя днями ранее с трудом обыграла украинская сборная (3:2).

Хет-трик оформил Букайо Сака, дубль в активе Гарри Кейна, по голу забили Маркус Рэшфорд и Калвин Филлипс.

Команда из Туманного Альбиона уверенно лидирует в группе C, имея 12 очков из 12.

Квалификация Евро-2024

4-й тур, 19 июня. Группа C. Манчестер, Олд Траффорд

Англия – Северная Македония – 7:0

Голы: Кейн, 29, 73 (пен), Сака, 39, 47, 51, Рэшфорд, 45, Филлипс, 64

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Филлипс (Англия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Англия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
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Источник Sport.ua
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