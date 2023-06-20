19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе С квалификации Евро-2024.

Сборная Англии отгрузила 7 мячей команде Северной Македонии (7:0), которую тремя днями ранее с трудом обыграла украинская сборная (3:2).

Хет-трик оформил Букайо Сака, дубль в активе Гарри Кейна, по голу забили Маркус Рэшфорд и Калвин Филлипс.

Команда из Туманного Альбиона уверенно лидирует в группе C, имея 12 очков из 12.

Квалификация Евро-2024

4-й тур, 19 июня. Группа C. Манчестер, Олд Траффорд

Англия – Северная Македония – 7:0

Голы: Кейн, 29, 73 (пен), Сака, 39, 47, 51, Рэшфорд, 45, Филлипс, 64

Видеообзор матча