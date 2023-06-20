Англия – Северная Македония – 7:0. Разгром в Манчестере. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации Евро-2024
19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе С квалификации Евро-2024.
Сборная Англии отгрузила 7 мячей команде Северной Македонии (7:0), которую тремя днями ранее с трудом обыграла украинская сборная (3:2).
Хет-трик оформил Букайо Сака, дубль в активе Гарри Кейна, по голу забили Маркус Рэшфорд и Калвин Филлипс.
Команда из Туманного Альбиона уверенно лидирует в группе C, имея 12 очков из 12.
Квалификация Евро-2024
4-й тур, 19 июня. Группа C. Манчестер, Олд Траффорд
Англия – Северная Македония – 7:0
Голы: Кейн, 29, 73 (пен), Сака, 39, 47, 51, Рэшфорд, 45, Филлипс, 64
Видеообзор матча
События матча
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