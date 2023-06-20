Турнирные таблицы. Украина – на 2-м месте. Итоги дня квалификации Евро-2024
19 июня состоялись матчи 4-го тура отбора на чемпионат Европы
19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе С квалификации Евро-2024.
Сборная Англии отгрузила 7 мячей команде Северной Македонии (7:0), которую тремя днями ранее с трудом обыграла украинская сборная (3:2). Команда из Туманного Альбиона уверенно лидирует в группе C, имея 12 очков из 12.
Сборная Украины, с трудом обыграв команду Мальту (1:0), вышла на вторую позицию (6 баллов). Далее в турнирной таблице идут: Италия, Северная Македония (по 3), Мальта (0).
Квалификация Евро-2024
4-й тур, 19 июня
- Армения – Латвия – 2:1
- Украина – Мальта – 1:0
- Финляндия – Сан-Марино – 6:0
- Англия – Северная Македония – 7:0
- Беларусь – Косово – 2:1
- Израиль – Андорра – 2:1
- Ирландия – Гибралтар – 3:0
- Северная Ирландия – Казахстан – 0:1
- Словения – Дания – 1:1
- Турция – Уэльс – 2:0
- Франция – Греция – 1:0
- Швейцария – Румыния – 2:2
Турнирные таблицы
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