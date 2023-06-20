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Чемпионат Европы
20 июня 2023, 00:41 | Обновлено 20 июня 2023, 00:59
444
0

Турнирные таблицы. Украина – на 2-м месте. Итоги дня квалификации Евро-2024

19 июня состоялись матчи 4-го тура отбора на чемпионат Европы

20 июня 2023, 00:41 | Обновлено 20 июня 2023, 00:59
444
0
Турнирные таблицы. Украина – на 2-м месте. Итоги дня квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе С квалификации Евро-2024.

Сборная Англии отгрузила 7 мячей команде Северной Македонии (7:0), которую тремя днями ранее с трудом обыграла украинская сборная (3:2). Команда из Туманного Альбиона уверенно лидирует в группе C, имея 12 очков из 12.

Сборная Украины, с трудом обыграв команду Мальту (1:0), вышла на вторую позицию (6 баллов). Далее в турнирной таблице идут: Италия, Северная Македония (по 3), Мальта (0).

Квалификация Евро-2024

4-й тур, 19 июня

  • Армения – Латвия – 2:1
  • Украина – Мальта – 1:0
  • Финляндия – Сан-Марино – 6:0
  • Англия – Северная Македония – 7:0
  • Беларусь – Косово – 2:1
  • Израиль – Андорра – 2:1
  • Ирландия – Гибралтар – 3:0
  • Северная Ирландия – Казахстан – 0:1
  • Словения – Дания – 1:1
  • Турция – Уэльс – 2:0
  • Франция – Греция – 1:0
  • Швейцария – Румыния – 2:2

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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