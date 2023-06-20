Турнирные таблицы. Украина – на 2-м месте. Итоги дня квалификации Евро-2024

19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе С квалификации Евро-2024.

Сборная Англии отгрузила 7 мячей команде Северной Македонии (7:0), которую тремя днями ранее с трудом обыграла украинская сборная (3:2). Команда из Туманного Альбиона уверенно лидирует в группе C, имея 12 очков из 12.

Сборная Украины, с трудом обыграв команду Мальту (1:0), вышла на вторую позицию (6 баллов). Далее в турнирной таблице идут: Италия, Северная Македония (по 3), Мальта (0).

Квалификация Евро-2024

4-й тур, 19 июня

Армения – Латвия – 2:1

– Латвия – 2:1 Украина – Мальта – 1:0

– Мальта – 1:0 Финляндия – Сан-Марино – 6:0

– Сан-Марино – 6:0 Англия – Северная Македония – 7:0

– Северная Македония – 7:0 Беларусь – Косово – 2:1

– Косово – 2:1 Израиль – Андорра – 2:1

– Андорра – 2:1 Ирландия – Гибралтар – 3:0

– Гибралтар – 3:0 Северная Ирландия – Казахстан – 0:1

– 0:1 Словения – Дания – 1:1

Турция – Уэльс – 2:0

– Уэльс – 2:0 Франция – Греция – 1:0

– Греция – 1:0 Швейцария – Румыния – 2:2

Турнирные таблицы