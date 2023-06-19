Первый титул Сачко, успех Стародубцевой, лаки (лузер) Снигур, железный Энди

Завершилась первая теннисная неделя после Открытого чемпионата Франции 2023. Игроки начинают перебираться на травяные корты, ведь вначале июля уже стартует Уимблдон. С 12 по 18 июня были сыграны по два травяных турнира у женщин и мужчин на уровне WTA и АТР. На кортах в Великобритании приняли участие и украинские теннисистки, но представители Украины смогли порадовать болельщиков на чуть более низких уровнях.

WTA 250 Ноттингем

В квалификации к травяным соревнования в Великобритании стартовали две украинские теннисистки: Даяна Ястремская и Дарья Снигур. К сожалению, первый матч на траве в сезоне Даяна провалила, неожиданно уступив Эмилиане Аранго из третьей сотни рейтинга WTA.

Дарья, после неплохой недели на 100-тысячнике в Сурбитоне, где она дошла до полуфинала, выиграла первый поединок в отборе к Ноттингему у Нэйкты Бэйнс. Далее Снигур встретилась с первой сеяной квалификации Элизабет Мандлик. Навязать борьбу получилось, в третьей партии украинка вела 5:3 и подавала на матч, однако проиграла 4 гейма подряд и, казалось, завершила выступления в Ноттингеме.

Но Дарье улыбнулась удача. Другая украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с турнира из-за проблем со здоровьем (на Ролан Гаррос Леся подхватила вирус), и Снигур прошла в основную сетку турнира как лаки-лузер. Дарья должна была сыграть против второй сеяной соревнований Беатрис Хаддад Майи. Мало кто рассчитывал на успех украинки в этом поединке, ведь бразильянка – 10-я ракетка мира, да и на французском мейджоре она дошла до полуфинала. Но Снигур совершила сенсацию, обыграв опытную и именитую соперницу в двух партиях, тем самым удивив и порадовав всех украинских болельщиков.

Примечательно, что для Снигур эта победа стала второй в карьере в игре с представительницами десятки WTA. На US Open 2022 Дарья выиграла у Симоны Халеп, которая на тот момент занимала 7-ю строчку в рейтинге.

К сожалению, пробиться в четвертьфинал турнира в Ноттингеме у Снигур не получилось. Украинка во 2-м раунде уступила будущей победительнице соревнований Кэти Бултер.



Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Бултер и Дарья Снигур

В основе турнира в Великобритании сыграла и первая ракетка Украины Ангелина Калинина. В 1/16 финала наша спортсменка разобралась с Нурией Парризас-Диас. Но, как и Снигур, пройти в 1/4 финала не получилось. Украинка в двух сетах проиграла Хэрриет Дарт, причем в первой партии получила баранку.

Чемпионкой соревнований, как уже было сказано выше, стала обидчица Снигур Кэти Бултер. Для 26-летней Бултер – это первый титул на уровне WTA. На пути к победе она не проиграла ни одного сета. В матче за трофей она выиграла у своей соотечественницы Джоди Баррейдж. Интересно, что в последний раз британские теннисистки встречались в решающем матче на таком уровне в 1977 году.



Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Бултер и Джоди Баррейдж

WTA 250 / АТР 250 Хертогенбос

Эти соревнования должны были быть интересными для украинских фанатов тем, что тут могла сыграть Элина Свитолина, которая получила WC от организаторов. Однако экс-третья ракетка мира отказалась принимать участие на травяном турнире в Нидерландах. Стартовать на траве в 2023 году Элина будет в Бирмингеме.

У женщин трофей выиграла представительница страны 404 Екатерина Александрова, которая в финале обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову.

У мужчин титул завоевал местный теннисист Таллон Грикспор. В финальном поединке он выиграл у Джордана Томпсона. Для Таллона это 2-й трофей в 2023 году и карьере на уровне АТР. Вначале года он выиграл соревнования в индийской Пуне. Интересно, что в прошлом сезоне титул в Хертогенбосе также завоевал голландец. Тогда это был Тим ван Рейтховен.



Getty Images/Global Images Ukraine. Таллон Грикспор и Джордан Томпсон

АТР 250 Штутгарт

Состав собрался не самый сильный, но и не без именитых теннисистов. Сложно было сказать, что первый сеяный Стефанос Циципас – фаворит. Грек вылетел уже во 2-м раунде от опытного Ришара Гаске, который одержал 600-ю победу в карьере. Отметим, что только у трех действующих теннисистов больше викторий чем у Ришара – у Рафаэля Надаля (1068), Новака Джоковича (1058) и Энди Маррея (725).

Финал соревнований получился точно не самым логичным, но и вряд ли неожидаемым. Ян-Леннард Штруфф, который строит свою игру от подачи, сошелся с третьим сеяным и шоуменом Фрэнсисом Тиафо. Победитель определился на тай-брейке третьего сета, который американец выиграл со счетом 10:8.

Теперь с понедельника Тиафо дебютирует в топ-10 рейтинга АТР.



Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо и Ян-Леннард Штруфф

Прорыв Виталия Сачко

Еще пару месяцев назад мы писали, что Сачко хоть и не показывает высоких результатов, но явно прогрессирует. Наконец-то Виталий выдал игру, которую от него все так ждали.

25-летний украинец стартовал с квалификации грунтового челленджера в Братиславе. Вряд ли стоило ожидать, что Сачко доберется хотя до полуфинала турнира, однако он сделал не только это, но и вовсе выиграл трофей. На своем пути, помимо победы над своим соотечественником Ильей Марченко, Сачко добыл самую рейтинговую викторию в карьере, обыграв Федерико Корию (АТР 93). Далее украинец закрыл Томаса Барриоса Веру в полуфинале, а в матче за трофей обыграл Димитара Кузманова.

В финальном поединке Сачко проиграл первый сет, но смог вернуться в игру, спокойно взяв вторую партию. В третьем сете Виталий не смог подать на матч при 5:4, проиграл 2 гейма подряд, летел 0:30 на своей подаче, но все-таки перевел игру на тай-брейк, который выиграл со счетом 7:2.

Для Виталия это первый трофей на уровне челленджеров. Теперь он вернется в топ-200 рейтинга АТР и будет бороться за попадание в квалификацию US Open 2023. По крайне мере, хочется верить в это и его прогресс и дальше...



Instagram. Виталий Сачко

Трофей Стародубцевой

Украинка Юлия Стародубцева продолжает прогрессировать с каждым турниром. На этой неделе Юлия сыграла на 60-тысячнике в Самтере (США). Стародубцева была 8-й сеяной и, учитывая не самый сильный состав, считалась одной из фавориток. В итоге украинская теннисистка выиграла трофей, завоевав 2-й титул в сезоне.

Однако не стоит недооценивать успех украинки из-за нехватки сильных игроков. Помимо неплохой поставленной игры, Юлия доказала, что с характером у нее все в порядке. Уже в первом матче Юлия уступала 2:5 сопернице, но вначале смогла взять 5 геймов подряд, тем самым выиграв первый сет, а затем повесить баранку во второй партии.

Далее Стародубцева разгромно проиграла стартовый сет Кесслер 1:6, но затем выиграла последующие две партии с таким же счетом. Интересно, что с Кесслер Юлия дошла до финала парного разряда, но взять трофей не получилось.

В четвертьфинале украинка в двух сетах разобралась с первой сеяной Стэйси Фунг, в полуфинале – с третьей сеяной Лив Холд, а в финале – со 2-й сеяной Карман Каур Тханди. Матч за трофей длился 3.5 часа, прерывался через дождь, но Стародубцева вырвала победу в трех сетах со счетом 6:7, 7:5, 6:4. Не без валидола как говорится, но результат есть результат.

Благодаря своему успеху, Юлия дебютировала в топ-300 рейтинга WTA. Напомним, что она начала играть на уровне профессионалов только в 2023 году, не смотря на свой 23-летний возраст. Это связанно с тем, что Юлия училась в США, где играла за команду колледжа / университета.

Энди Маррей, и его подготовка к Уимблдону

Железный Энди пропустил Ролан Гаррос и концентрируется на травяных покрытиях. 36-летний представитель Великобритании, который позиционирует себя как шотландец, выиграл второй челленджер подряд.

На этой неделе Маррей взял трофей в Ноттингеме, а на прошлой – в Сурбитоне. За 2 недели он добыл 10 побед подряд. Стоит ли говорить, что к Уимблдону Энди подойдет в неплохой форме?

Маррей впервые после операции по замене тазобедренного сустава вернулся в топ-40. Далее Сэр выступит на турнире ATP 500 в лондонском Queen’s Club. В первом раунде он встретится с «демоном» – Алексом де Минауром.



Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей