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  4. Мудрик получил травму накануне старта молодежного Евро-2023 U-21
Чемпионат Европы
19 июня 2023, 21:32 | Обновлено 19 июня 2023, 21:45
4787
13

Мудрик получил травму накануне старта молодежного Евро-2023 U-21

Об этом рассказал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров

19 июня 2023, 21:32 | Обновлено 19 июня 2023, 21:45
4787
13
Мудрик получил травму накануне старта молодежного Евро-2023 U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Хавбек сборной Украины Михаил Мудрик получил травму перед стартом молодежного Евро-2023 U-21.

Об этом рассказал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во время флеш-интервью после игры квалификации Евро-2024 с Мальтой (1:0):

«Михаил почувствовал на тренировке проблемы с икроножной мышцей. Он попробовал на разминке. Говорил, что хорошо себя чувствует. Но перед тем, как его выпустил, сказал, что чувствует боль.

Под вопросом его участие на Евро. Он очень хочет поехать. Если он восстановится, то поможет нашей сборной».

Мудрик получил вызов в состав сборной Украины U-21, как и еще три игрока национальной сборной: Владислав Ванат, Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Первый поединок на Евро-2023 U-21 молодежная сборная Украины проведет против Хорватии U-21 в среду, 21 июня. Затем команда Руслана Ротаня проведет матчи с Румынией и Испанией (24 и 27 июня соответственно).

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Источник Суспильне спорт
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Комментарии 13
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fitnes_sports066
Вот и вся вам причина почему его не выпустили не в старте не на замену
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+7
Выталкиватель парашутистов
Триста лет ему эта молодежка нужна, канает под Рактского, 100%...
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0
Умник
Не потеря, потеря это Салюк. Непонятно почему отцепили из заявки. Есть Бондаренко Кащук Криськив Батагов Ванат. От них жду супер игры
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0
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anacreon
А ми всі розпереживалися, чого його не випустили. Ну якось так і подумалося, коли він до 70-ї хвилини не вийшов, що напевно якась травма.
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0
Nordenus
Капец, видимо мимо Евро, жесть просто...
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-6
ortomir
Як завжди, травма на тренуванні.  Зазвичай це візитна картка киїського Динамо, тепер і на збірну перейшло.
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-7
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