Мудрик получил травму накануне старта молодежного Евро-2023 U-21

Хавбек сборной Украины Михаил Мудрик получил травму перед стартом молодежного Евро-2023 U-21.

Об этом рассказал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во время флеш-интервью после игры квалификации Евро-2024 с Мальтой (1:0):

«Михаил почувствовал на тренировке проблемы с икроножной мышцей. Он попробовал на разминке. Говорил, что хорошо себя чувствует. Но перед тем, как его выпустил, сказал, что чувствует боль.

Под вопросом его участие на Евро. Он очень хочет поехать. Если он восстановится, то поможет нашей сборной».

Мудрик получил вызов в состав сборной Украины U-21, как и еще три игрока национальной сборной: Владислав Ванат, Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Первый поединок на Евро-2023 U-21 молодежная сборная Украины проведет против Хорватии U-21 в среду, 21 июня. Затем команда Руслана Ротаня проведет матчи с Румынией и Испанией (24 и 27 июня соответственно).