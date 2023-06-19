WTA19 июня 2023, 19:42 |
583
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Бирмингем. Калинина стартовала с победы
Украинка обыграла Алишу Паркс
19 июня 2023, 19:42 |
583
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Первая ракетка Украины Ангелина Калинина успешно стартовала на травяном турнире WTA в английском Бирмингеме. Пятая сеяная украинка в двух сетах обыграла американку Алишу Паркс. Матч продолжался 1 час и 48 минут.
1-й раунд
Ангелина Калинина (Украина, 5) – Алиша Паркс (США) – 6:4, 6:4
Во втором раунде Калинина сыграет с победителем британского противостояния Харриет Дарт – Джоди Барредж. Ранее с турнира в Бирмингеме вылетела Элина Свитолина.
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на класі,підсолодила те що збірна з футболу ніяк не може налагодити гру.
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