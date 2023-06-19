Бирмингем. Калинина стартовала с победы

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина успешно стартовала на травяном турнире WTA в английском Бирмингеме. Пятая сеяная украинка в двух сетах обыграла американку Алишу Паркс. Матч продолжался 1 час и 48 минут.

1-й раунд

Ангелина Калинина (Украина, 5) – Алиша Паркс (США) – 6:4, 6:4

Во втором раунде Калинина сыграет с победителем британского противостояния Харриет Дарт – Джоди Барредж. Ранее с турнира в Бирмингеме вылетела Элина Свитолина.