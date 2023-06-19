Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Бирмингем. Калинина стартовала с победы
WTA
19 июня 2023, 19:42 |
583
1

Бирмингем. Калинина стартовала с победы

Украинка обыграла Алишу Паркс

19 июня 2023, 19:42 |
583
1
Бирмингем. Калинина стартовала с победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина успешно стартовала на травяном турнире WTA в английском Бирмингеме. Пятая сеяная украинка в двух сетах обыграла американку Алишу Паркс. Матч продолжался 1 час и 48 минут.

1-й раунд

Ангелина Калинина (Украина, 5) – Алиша Паркс (США) – 6:4, 6:4

Во втором раунде Калинина сыграет с победителем британского противостояния Харриет Дарт – Джоди Барредж. Ранее с турнира в Бирмингеме вылетела Элина Свитолина.

По теме:
Свитолина проиграла 18-летней чешке на старте соревнований в Бирмингеме
Ангелина Калинина – Алиша Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Линда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Бирмингем Ангелина Калинина Алиша Паркс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Футбол | 19 июня 2023, 01:23 0
Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги наций

Остап Маркевич определился с новым местом работы
Футбол | 19 июня 2023, 11:44 12
Остап Маркевич определился с новым местом работы
Остап Маркевич определился с новым местом работы

Бывший наставник «Мариуполя» будет помогать отцу в «Карпатах»

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный остался в Борнмуте без наставника
Футбол | 19.06.2023, 15:13
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный остался в Борнмуте без наставника
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный остался в Борнмуте без наставника
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 19.06.2023, 12:00
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 2-й титул в году
Теннис | 18.06.2023, 23:41
Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 2-й титул в году
Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 2-й титул в году
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
на класі,підсолодила те що збірна з футболу ніяк не може налагодити гру.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Я Усика не виню. Он просто хочет больше денег, это бизнес»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я Усика не виню. Он просто хочет больше денег, это бизнес»
17.06.2023, 16:11 7
Бокс
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
18.06.2023, 14:38 6
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Мальта
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Мальта
19.06.2023, 06:50
Футбол
Определились все участники Финала четырех мужской Золотой Евролиги
Определились все участники Финала четырех мужской Золотой Евролиги
17.06.2023, 22:35
Волейбол
Румынские СМИ раскрыли финансовое состояние Мирчи Луческу
Румынские СМИ раскрыли финансовое состояние Мирчи Луческу
17.06.2023, 23:12 2
Футбол
ФОТО. Три красотки. Цуренко, Костюк и Свитолина прогулялись по Бирмингему
ФОТО. Три красотки. Цуренко, Костюк и Свитолина прогулялись по Бирмингему
18.06.2023, 04:09 9
Теннис
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
18.06.2023, 06:20
Футбол
Первый титул Сачко, успех Стародубцевой, лаки (лузер) Снигур, железный Энди
Первый титул Сачко, успех Стародубцевой, лаки (лузер) Снигур, железный Энди
19.06.2023, 07:00
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем