Чемпионат Европы19 июня 2023, 21:01 | Обновлено 19 июня 2023, 21:04
2236
2
Второй подряд триумф Петракова. Армения вырвала победу над Латвией
Сборная Армении одержала вторую победу подряд
19 июня 2023, 21:01 | Обновлено 19 июня 2023, 21:04
2236
2
Сборная Армении, которую возглавляет Александр Петраков, одержала вторую подряд победу в отборе на Евро-2024. После выездной победы 4:2 над Уэльсом армяне сегодня дома вырвали победу над Латвией – 2:1. Победный гол Тигран Барсегян забил на 89-й минуте.
Группа D
Армения – Латвия – 2:1
Голы: Тикнизян 35, Барсегян 89 – Мкртчян 67 (автогол)
Благодаря этой победе Армения набрала 6 очков в трех матчах и поднялась на второе место в своей отборочной группе. Латвия последняя с 0 очков.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 19 июня 2023, 15:10 6
Марта и Барбора с трудом одолели тандем Оксана Калашникова / Ирина Шиманович
Футбол | 19 июня 2023, 17:48 49
Третий матч тренера во главе сборной
Футбол | 19.06.2023, 00:34
Футбол | 19.06.2023, 20:40
Футбол | 19.06.2023, 04:18
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Триумф Петракова - сборная армян - займет не последнее место. С этим триумфом - пошел ты петраков - в рф жопу.
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.06.2023, 08:56 27
17.06.2023, 22:35
17.06.2023, 23:59 2
18.06.2023, 13:05 1
17.06.2023, 16:11 7
19.06.2023, 06:50
17.06.2023, 20:43 116
17.06.2023, 16:34 13