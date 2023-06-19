Второй подряд триумф Петракова. Армения вырвала победу над Латвией

Сборная Армении, которую возглавляет Александр Петраков, одержала вторую подряд победу в отборе на Евро-2024. После выездной победы 4:2 над Уэльсом армяне сегодня дома вырвали победу над Латвией – 2:1. Победный гол Тигран Барсегян забил на 89-й минуте.

Группа D

Армения – Латвия – 2:1

Голы: Тикнизян 35, Барсегян 89 – Мкртчян 67 (автогол)

Благодаря этой победе Армения набрала 6 очков в трех матчах и поднялась на второе место в своей отборочной группе. Латвия последняя с 0 очков.