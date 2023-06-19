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Евро
Армения
19.06.2023 19:00 – FT 2 : 1
Латвия
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Чемпионат Европы
19 июня 2023, 21:01 | Обновлено 19 июня 2023, 21:04
2236
2

Второй подряд триумф Петракова. Армения вырвала победу над Латвией

Сборная Армении одержала вторую победу подряд

19 июня 2023, 21:01 | Обновлено 19 июня 2023, 21:04
2236
2
Второй подряд триумф Петракова. Армения вырвала победу над Латвией
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Армении, которую возглавляет Александр Петраков, одержала вторую подряд победу в отборе на Евро-2024. После выездной победы 4:2 над Уэльсом армяне сегодня дома вырвали победу над Латвией – 2:1. Победный гол Тигран Барсегян забил на 89-й минуте.

Группа D

Армения – Латвия – 2:1
Голы: Тикнизян 35, Барсегян 89 – Мкртчян 67 (автогол)

Благодаря этой победе Армения набрала 6 очков в трех матчах и поднялась на второе место в своей отборочной группе. Латвия последняя с 0 очков.

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Евро-2024 Александр Петраков сборная Армении по футболу сборная Латвии по футболу
Источник Sport.ua
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vazazh
Триумф Петракова - сборная армян - займет не последнее место. С этим триумфом - пошел ты петраков - в рф жопу.
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