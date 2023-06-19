Остап Маркевич определился с новым местом работы

Сегодня, 19 июня, футболисты «Карпат» вернулись из отпуска и проходят детальный медосмотр, а также тестирование. А на следующий день начнется тренировочный процесс.

Как стало известно Sport.ua, еще одним помощником нового-старого главного тренера «Карпат» Мирона Mаркевича стал его сын – Остап, который в последнее время возглавлял польскую команду «Стенжица».

Напомним, что Mаркевичу-старшему также будут ассистировать Сергей Атласюк, Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий.

В начале июля «Карпаты» отправятся на сбор в Закарпатье, где сыграют первые контрольные матчи.

Ранее сообщалось, что от идеи пригласить Остапа Маркевича отказался «Верес».