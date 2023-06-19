Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Остап Маркевич определился с новым местом работы
Украина. Первая лига
19 июня 2023, 11:44 | Обновлено 19 июня 2023, 11:47
814
2

Остап Маркевич определился с новым местом работы

Бывший наставник «Мариуполя» будет помогать отцу в «Карпатах»

19 июня 2023, 11:44 | Обновлено 19 июня 2023, 11:47
814
2
Остап Маркевич определился с новым местом работы
ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Сегодня, 19 июня, футболисты «Карпат» вернулись из отпуска и проходят детальный медосмотр, а также тестирование. А на следующий день начнется тренировочный процесс.

Как стало известно Sport.ua, еще одним помощником нового-старого главного тренера «Карпат» Мирона Mаркевича стал его сын – Остап, который в последнее время возглавлял польскую команду «Стенжица».

Напомним, что Mаркевичу-старшему также будут ассистировать Сергей Атласюк, Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий.

В начале июля «Карпаты» отправятся на сбор в Закарпатье, где сыграют первые контрольные матчи.

Ранее сообщалось, что от идеи пригласить Остапа Маркевича отказался «Верес».

По теме:
Езерский не войдет в штаб Карпат. Названы ассистенты Мирона Маркевича
Ворскла может перехватить у Карпат перспективного вратаря
Карпаты планируют подписать 11 новичков
Остап Маркевич Мирон Маркевич Карпаты Львов Мариуполь
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Футбол | 19 июня 2023, 01:23 0
Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги наций

Испания – самая титулованная европейская сборная в истории
Футбол | 19 июня 2023, 09:21 4
Испания – самая титулованная европейская сборная в истории
Испания – самая титулованная европейская сборная в истории

«Красная фурия» обошла Бундестим, выиграв пятый титул

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
Футбол | 18.06.2023, 15:50
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
В компанию к Кривцову и Месси: Бускетс перейдет в Интер Майами
Футбол | 19.06.2023, 08:35
В компанию к Кривцову и Месси: Бускетс перейдет в Интер Майами
В компанию к Кривцову и Месси: Бускетс перейдет в Интер Майами
В сеть слили условия брачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес
Футбол | 18.06.2023, 17:51
В сеть слили условия брачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес
В сеть слили условия брачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex Suz
Який дивний збіг обставин
Ответить
0
Перець
Кому цей фізкультурник задарма нікому непотрібний 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
17.06.2023, 16:34 13
Война
Шевченко дал оценку победе сборной Украины над командой Северной Македонии
Шевченко дал оценку победе сборной Украины над командой Северной Македонии
17.06.2023, 08:15 6
Футбол
Калинина, Костюк и Свитолина узнали первых соперниц на турнире в Бирмингеме
Калинина, Костюк и Свитолина узнали первых соперниц на турнире в Бирмингеме
17.06.2023, 20:01 2
Теннис
Фьюри назвал самый сложный бой в карьере
Фьюри назвал самый сложный бой в карьере
18.06.2023, 13:05 1
Бокс
Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца
Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца
17.06.2023, 09:21 72
Футбол
Тренер сборной Северной Македонии: «Победа Украины не совсем заслуженная»
Тренер сборной Северной Македонии: «Победа Украины не совсем заслуженная»
17.06.2023, 10:38 23
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я Усика не виню. Он просто хочет больше денег, это бизнес»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я Усика не виню. Он просто хочет больше денег, это бизнес»
17.06.2023, 16:11 7
Бокс
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
18.06.2023, 06:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем