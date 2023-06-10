Верес отказался от идеи пригласить Остапа Маркевича

Руководство «Вереса» больше не рассматривает Остапа Маркевича в качестве кандидата на пост главного тренера.

Список претендентов на должность сузился до нескольких специалистов. Руководство ровненского клуба сейчас занято изучением оставшихся кандидатов. Ранее среди претендентов также назывался экс-наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко.

Предыдущим клубом Маркевича была «Радуня Стенжица», выступающая в третьем по силе дивизионе Польши.

«Верес» занял 13-е место в УПЛ и сыграет в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне. Первый матч ровненцев с «Металлургом» состоится в субботу, 10 июня. Начало встречи – в 17:00.