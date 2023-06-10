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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 14:58 | Обновлено 10 июня 2023, 15:17
472
2

Верес отказался от идеи пригласить Остапа Маркевича

Руководство клуба изучает нескольких претендентов

10 июня 2023, 14:58 | Обновлено 10 июня 2023, 15:17
472
2
Верес отказался от идеи пригласить Остапа Маркевича
ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Руководство «Вереса» больше не рассматривает Остапа Маркевича в качестве кандидата на пост главного тренера.

Список претендентов на должность сузился до нескольких специалистов. Руководство ровненского клуба сейчас занято изучением оставшихся кандидатов. Ранее среди претендентов также назывался экс-наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко.

Предыдущим клубом Маркевича была «Радуня Стенжица», выступающая в третьем по силе дивизионе Польши.

«Верес» занял 13-е место в УПЛ и сыграет в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне. Первый матч ровненцев с «Металлургом» состоится в субботу, 10 июня. Начало встречи – в 17:00.

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Верес Ровно Остап Маркевич Юрий Вирт
Источник Sportarena
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Комментарии 2
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20052011
Полностью поддерживаю слова "Gargantua", а то,что не рассматривают Остапа, так они только выиграют.
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0
Gargantua
плохо это, такие разговоры вести при живом главном и не решенной еще задаче
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