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  4. Сергей РЕБРОВ: «Почему все считают, что мы должны выносить всех 3:0 и 4:0?»
Чемпионат Европы
19 июня 2023, 22:00 | Обновлено 19 июня 2023, 22:08
4986
27

Сергей РЕБРОВ: «Почему все считают, что мы должны выносить всех 3:0 и 4:0?»

Наставник оценил победу в матче отбора Евро-2024

19 июня 2023, 22:00 | Обновлено 19 июня 2023, 22:08
4986
27
Сергей РЕБРОВ: «Почему все считают, что мы должны выносить всех 3:0 и 4:0?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров оценил сложную победу 1:0 в матче отбора Евро-2024 против Мальты. Единственный гол с пенальти забил Виктор Цыганков.

- Тяжело играть три матча за 10 дней, поэтому знали, что будет трудно. Как и в прошлом матче, лучше сыграли во втором тайме. Главное было добыть три очка и идти дальше.

- Украине не хватало уверенности в себе?

- С такими командами сложно играть. У них компактная оборона. Я понимал, что во втором тайме все будет лучше, потому что соперник потратил много сил в первой части игры. Во второй части встречи мы играли намного лучше, и я этого ждал. Нам всегда сложно против такой обороны. Важно, что создали много моментов во втором тайме. Я понимаю, что все ждут от Украины 5:0 или 6:0, но сейчас все умеют обороняться. И противник это делал в первом тайме.

- Почему не было Русина и Кочергина? И не считаете ли вы ошибкой выход в старте Матвиенко, который снова допустил ошибки.

- Я не знаю, что такое ошибки. Я смотрю, как игроки готовы к матчу, как они тренируются. Вы считаете, что Миколенко лучше? Но Виталий не играл долгое время после травмы, это его первые две игры. Как я и планировал, я выпустил Миколенко во втором тайме. Он вышел и улучшил игру. Что касается Русина и Кочергина, то у нас 23 игрока, поэтому кто-то должен быть лишним. Дать шанс Соболю? Будете тренером - сможете дать. Я смотрю, кто лучше, у нас есть конкуренция.

- Почему так сложно играть с такими командами?

- Все умеют обороняться, Да, Англия победила их 4:0, но они забили быстро. Если не забиваешь быстрый гол, то тяжело. Все научились играть в обороне, и Мальта это показала. Я не удивлен, что было так тяжело. Я не понимаю, почему все считают, что мы должны всех выносить по 3:0 или 4:0. Это был последний матч, сейчас июнь, когда игроки обычно находятся в отпуске. И я благодарен игрокам, что мы добавили и выиграли. Не очень поразили игрой, но мы только 10 дней вместе работаем.

- Думали ли про Евро-2023? Собираете посещать матчи молодежного Евро?

- Да, я планирую заехать в Бухарест. А завтра уже Висенте и Глеб Платов поедут в молодежку. Я планирую приехать на второй или третий матч. Конечно, я поеду, это важно. Что касается игроков, то они хотят поехать и выступать за молодежку. Однако никто не говорил, мол, дайте отдых, чтобы подготовиться к Евро. Уверен, они помогут молодежке.

- Чего ожидать от осенних матчей с фаворитами группы?

- Мы играли с Германией, показали достойную игру. Нужно готовиться. Мы уже показывали, что Украина может играть достойно против грандов. И у есть цель выйти из группы.

- Оцените Виктора Цыганкова, который стал лидером команды. И кто решал, кто пробьет второй пенальти?

- Цыганков сам поставил себя лидером. То, что он делал в трех матчах, то он показывает свои лидерские качества. Мы определяем, кто бьет пенальти. Когда Андрей Ярмоленко не забил первый, то он сам сказал Цыганкову идти бить. Я понимаю, что Андрей не был готов на 100% ко второму пенальти. Благодарен Виктору, что он пошел и показал, что он готов к этому.

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Виктор Цыганков сборная Украины по футболу Украина - Мальта Сергей Ребров Евро-2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 27
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GloryUkraine
А кого перемагати з такими рахунками як не такі команди?
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+8
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BallsToTheWall
Потому что в случае  равенства показателей на 2-3 местах решающей будет разница мячей в играх с другими.
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Alex AS
Действительно ж, почему? Может потому что вся их сборная это игроки низкого уровня и по маркту оцениваются в 11 млн евро, а наши более 2ОО, а это значит атакующие креативные игроки у нас лучше и они у нас есть? И тренер может у нас главный есть или нет?
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+6
Алексей Левченко
При чому тут "всіх"? Але якщо не "виносити" Мальту, то як грати з Англією та Італією?! Побачим.
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+5
Pasha007
Кого всіх Мальту так,а Італія вас винесе 3:0
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+3
Doozer
Против таких команд надо сходу давить и забивать. А не оправдываться, что мы ждём 3-4:0... Два пеналя поставили. 3-4 - наиграть надо. 
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+3
Mamay
Для чого було брати стільки защитників і опорників якщо ти граєш дві гри з слабшим і нищими по рейтингу командами ніж ми, а тепер не було ким підсилити гру і не хватало тих ж Русина і Кочергіна, для чого Сидорчук і Ігнатенко, Сваток і Кривцов, і таких варіантів було напевно купа, 
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+1
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jugulator
Я тоже могу говорить как тренер: "В Европе не осталось слабых команд. Сейчас все научились играть в футбол". 
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0
avk2307
А Англійці рівно так само грають з македонцями як і з нами. Вже 2-0
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0
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Andrey_1992
до речі, буквально пару днів назад Швейцарія також переграла аутсайдера світового футболу 1-2(!) один гол різниці всього лиш, так що ми не одні такі)
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0
Brian
В Реброве проснулся физрук. Такие слова я когда то слышал от Михайличенка, Демяненка, Блохи...Сильный тренер настраивает команду на максимальный результат и счёт, потому что разница забитых\пропущеных может аукнутся. И только такие клоуны как Ребров могут сказать что то типа: "А какого хрена вы от нас хотите? Выстрадали победу - радуйтесь". Это плевок в сторону болельщиков сборной.
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-1
roman75zpr
А что, с крупным счётом выигрывают только когда быстрый гол забьют? Придумывает на ходу... Пусть на матч и счёт Англии с Сев. Македонии обратит внимание 
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-1
Eugenii Skrypka
Послухайте його в оригіналі, це такий самий жах як і гра команди, воно три слова не може зв'язати, як іноземець, Йовічевіч і то краще знає мову, ганьба
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-3
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avk2307
Я не розумію тих, хто вважав, що буде 3-0. Ребров правий. Якби забили на перших хвилинах, то могли  б і більше забити.А так дивимося Північна Македонія - Мальта - 2-1.
Ми ледве виграли у македонців, то чому ми повинні були виграти у Мальти 3-0?
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-4
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