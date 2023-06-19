Сергей РЕБРОВ: «Почему все считают, что мы должны выносить всех 3:0 и 4:0?»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров оценил сложную победу 1:0 в матче отбора Евро-2024 против Мальты. Единственный гол с пенальти забил Виктор Цыганков.

- Тяжело играть три матча за 10 дней, поэтому знали, что будет трудно. Как и в прошлом матче, лучше сыграли во втором тайме. Главное было добыть три очка и идти дальше.



- Украине не хватало уверенности в себе?



- С такими командами сложно играть. У них компактная оборона. Я понимал, что во втором тайме все будет лучше, потому что соперник потратил много сил в первой части игры. Во второй части встречи мы играли намного лучше, и я этого ждал. Нам всегда сложно против такой обороны. Важно, что создали много моментов во втором тайме. Я понимаю, что все ждут от Украины 5:0 или 6:0, но сейчас все умеют обороняться. И противник это делал в первом тайме.



- Почему не было Русина и Кочергина? И не считаете ли вы ошибкой выход в старте Матвиенко, который снова допустил ошибки.



- Я не знаю, что такое ошибки. Я смотрю, как игроки готовы к матчу, как они тренируются. Вы считаете, что Миколенко лучше? Но Виталий не играл долгое время после травмы, это его первые две игры. Как я и планировал, я выпустил Миколенко во втором тайме. Он вышел и улучшил игру. Что касается Русина и Кочергина, то у нас 23 игрока, поэтому кто-то должен быть лишним. Дать шанс Соболю? Будете тренером - сможете дать. Я смотрю, кто лучше, у нас есть конкуренция.



- Почему так сложно играть с такими командами?



- Все умеют обороняться, Да, Англия победила их 4:0, но они забили быстро. Если не забиваешь быстрый гол, то тяжело. Все научились играть в обороне, и Мальта это показала. Я не удивлен, что было так тяжело. Я не понимаю, почему все считают, что мы должны всех выносить по 3:0 или 4:0. Это был последний матч, сейчас июнь, когда игроки обычно находятся в отпуске. И я благодарен игрокам, что мы добавили и выиграли. Не очень поразили игрой, но мы только 10 дней вместе работаем.



- Думали ли про Евро-2023? Собираете посещать матчи молодежного Евро?



- Да, я планирую заехать в Бухарест. А завтра уже Висенте и Глеб Платов поедут в молодежку. Я планирую приехать на второй или третий матч. Конечно, я поеду, это важно. Что касается игроков, то они хотят поехать и выступать за молодежку. Однако никто не говорил, мол, дайте отдых, чтобы подготовиться к Евро. Уверен, они помогут молодежке.



- Чего ожидать от осенних матчей с фаворитами группы?



- Мы играли с Германией, показали достойную игру. Нужно готовиться. Мы уже показывали, что Украина может играть достойно против грандов. И у есть цель выйти из группы.



- Оцените Виктора Цыганкова, который стал лидером команды. И кто решал, кто пробьет второй пенальти?



- Цыганков сам поставил себя лидером. То, что он делал в трех матчах, то он показывает свои лидерские качества. Мы определяем, кто бьет пенальти. Когда Андрей Ярмоленко не забил первый, то он сам сказал Цыганкову идти бить. Я понимаю, что Андрей не был готов на 100% ко второму пенальти. Благодарен Виктору, что он пошел и показал, что он готов к этому.