Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа Динамо, Миколенко обыграл Де Дзерби, Костюк – 1-я ракетка Украины
Другие новости
09 мая 2023, 06:00 | Обновлено 09 мая 2023, 06:18
130
0

Победа Динамо, Миколенко обыграл Де Дзерби, Костюк – 1-я ракетка Украины

Главные новости за 8 мая на Sport.ua

09 мая 2023, 06:00 | Обновлено 09 мая 2023, 06:18
130
0
Победа Динамо, Миколенко обыграл Де Дзерби, Костюк – 1-я ракетка Украины
УПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 8 мая.

1А. Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Поединок завершился минимальной победой «бело-синих» со счетом 1:0

1Б. Девять из десяти. Заря разгромила Металлист 1925
Луганский клуб выиграл девять из десяти матчей второго круга нынешнего сезона УПЛ

1В. Первая победа за 10 матчей. Рух во Львове разгромил Ингулец
Львовский клуб выиграл у соперников со счетом 3:0

1Г. Играть нужно до свистка. Минай неожиданно уверенно одолел Ворсклу
Оба своих гола команда Владимира Шарана забивала в компенсированное время каждого из таймов

1Д. Все решил самострел. Колос обыграл Верес в Ровно
Автогол в дебюте решил судьбу матча 25-го тура УПЛ

2. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
«Динамо» обыграло «Кривбасс» и продолжает на 5 очков отставать от «Зари»

3. Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Тарас Хтей не стесняется собирать средства военным, которые убивают его земляков

4. Сенсация в АПЛ! Эвертон с Миколенко разгромил Брайтон Де Дзерби в гостях
«Ириски» обыграли «чаек» со счетом 5:1

5. Аль-Наср с Роналду не смог обыграть аутсайдера чемпионата Саудовской Аравии
КриРо и компания сыграли вничью с «Аль-Халидж» со счетом 1:1

6. Месси и две звезды Барселоны. Аль-Хиляль готов к топ-трансферам
Аргентинец продолжит карьеру в Саудовской Аравии, утверждает El Chiringuito TV

7. Ястремская успешно стартовала в отборе к турниру серии WTA 1000 в Риме
В первом раунде квалификации Даяна прошла Леолию Жанжан

8. ВИЛЛИАН: «Чувствовал, что украинцы и россияне были братьями»
Очень странное мировосприятие от одного из экс-легионеров «Шахтера»

9. Беллингем, Мусиала, Педри и еще топ-5 дорогих молодых талантов
Представляем рейтинг самых ценных молодых футболистов

10А. Полуфиналы Свитолиной и Ястремской, 20-летие Алькараса и чудо от Штруффа
Sport.ua подводит итоги последних недель в теннисе

10Б. Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Леся Цуренко все ближе к возвращению в первую полусотню

По теме:
Шахтер потерял очки, Кочергин стал чемпионом, Канело перебоксировал Райдера
Уверенная победа Гвоздика, поражения Свитолиной и Ястремской, трофей Реала
Буяльского сватают в Турцию, зарплата Месси в Барсе, полуфинал Свитолиной
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Футбол | 08 мая 2023, 21:00 31
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень

«Динамо» обыграло «Кривбасс» и продолжает на 5 очков отставать от «Зари»

Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
Футбол | 08 мая 2023, 06:42 17
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»

Наставник «Черноморца» – о судействе в матче с «Днепром-1»

Месси и две звезды Барселоны. Аль-Хиляль готов к топ-трансферам
Футбол | 08.05.2023, 22:35
Месси и две звезды Барселоны. Аль-Хиляль готов к топ-трансферам
Месси и две звезды Барселоны. Аль-Хиляль готов к топ-трансферам
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Волейбол | 08.05.2023, 13:31
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Фулхэм – Лестер – 5:3. Дубль Виллиана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.05.2023, 01:59
Фулхэм – Лестер – 5:3. Дубль Виллиана. Видео голов и обзор матча
Фулхэм – Лестер – 5:3. Дубль Виллиана. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
08.05.2023, 14:49 3
Футбол
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
07.05.2023, 03:05 10
Бокс
Это проблема для ВСУ. Буданов рассказал про оборону российской армии
Это проблема для ВСУ. Буданов рассказал про оборону российской армии
08.05.2023, 16:32 3
Война
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
07.05.2023, 03:50 1
Бокс
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
07.05.2023, 22:00 11
Футбол
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
08.05.2023, 15:17 47
Футбол
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
07.05.2023, 15:02 22
Футбол
Канело провел бой в родной Мексике. Сауль легко разобрался с Райдером
Канело провел бой в родной Мексике. Сауль легко разобрался с Райдером
07.05.2023, 07:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности