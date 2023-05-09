Победа Динамо, Миколенко обыграл Де Дзерби, Костюк – 1-я ракетка Украины

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 8 мая.

1А. Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге

Поединок завершился минимальной победой «бело-синих» со счетом 1:0

1Б. Девять из десяти. Заря разгромила Металлист 1925

Луганский клуб выиграл девять из десяти матчей второго круга нынешнего сезона УПЛ

1В. Первая победа за 10 матчей. Рух во Львове разгромил Ингулец

Львовский клуб выиграл у соперников со счетом 3:0

1Г. Играть нужно до свистка. Минай неожиданно уверенно одолел Ворсклу

Оба своих гола команда Владимира Шарана забивала в компенсированное время каждого из таймов

1Д. Все решил самострел. Колос обыграл Верес в Ровно

Автогол в дебюте решил судьбу матча 25-го тура УПЛ

2. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень

«Динамо» обыграло «Кривбасс» и продолжает на 5 очков отставать от «Зари»

3. Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом

Тарас Хтей не стесняется собирать средства военным, которые убивают его земляков

4. Сенсация в АПЛ! Эвертон с Миколенко разгромил Брайтон Де Дзерби в гостях

«Ириски» обыграли «чаек» со счетом 5:1

5. Аль-Наср с Роналду не смог обыграть аутсайдера чемпионата Саудовской Аравии

КриРо и компания сыграли вничью с «Аль-Халидж» со счетом 1:1

6. Месси и две звезды Барселоны. Аль-Хиляль готов к топ-трансферам

Аргентинец продолжит карьеру в Саудовской Аравии, утверждает El Chiringuito TV

7. Ястремская успешно стартовала в отборе к турниру серии WTA 1000 в Риме

В первом раунде квалификации Даяна прошла Леолию Жанжан

8. ВИЛЛИАН: «Чувствовал, что украинцы и россияне были братьями»

Очень странное мировосприятие от одного из экс-легионеров «Шахтера»

9. Беллингем, Мусиала, Педри и еще топ-5 дорогих молодых талантов

Представляем рейтинг самых ценных молодых футболистов

10А. Полуфиналы Свитолиной и Ястремской, 20-летие Алькараса и чудо от Штруффа

Sport.ua подводит итоги последних недель в теннисе

10Б. Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины

Леся Цуренко все ближе к возвращению в первую полусотню