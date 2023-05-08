Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге

Юрий Вернидуб выставил на матч тот же состав, что и на поединок прошлого тура против «Ингульца». В составе «Динамо» по сравнению с победным матчем против «Ворсклы» произошло два изменения. На левом фланге защиты Дубинчак заменил Вивчаренко. Вместо перебравшего желтых карточек центрального полузащитника Дячука вышел Попов.

Первые минуты матча, начало которого из-за воздушной тревоги было отложено на 15 минут, прошли с небольшим преимуществом «Кривбасса». Хозяевам поля удалось создать первый опасный момент в матче. На 3-й минуте Лунев опасно пробивал головой, однако Нещерет совершил сейв. Но, как оказалось, игрок «Кривбасса» был в офсайде. Динамовцы старались контролировать мяч, но игра в пас в начале матча у них не клеилась. Первая попытка «Динамо» создать что-то в штрафной «Кривбасса» была зафиксирована только на 10-й минуте. Но она завершилась нечем: Понедельник перехватил фланговую передачу.

На 16-й минуте было опасно у ворот киевлян. Капич из-за пределов штрафной левой ногой закрутил мяч в створ, но Нещерет спас «Динамо». Последовал угловой, после розыгрыша которого Задерака мощно пробил, но прямо в руки Нещерету.

Киевляне свой первый опасный момент создали только на 21-й минуте. Андриевский отдал красивый пас на Кабаева, тот сделал передачу на Буяльского, который пытался пробить, но мяч срезался с ноги и отскочил к Бенито. Легионер пробил, но защитник «Кривбасса» спас команду.

В середине первой половины игры мяч перешел под контроль «Кривбасса». Однако подопечные Юрия Вернидуба не доводили свои атаки до опасных моментов. Под конец тайма активнее были динамовцы, но последний опасный момент остался за хозяевами. Уже в компенсированное время после удара со штрафного мяч попал к Луневу, который был в штрафной площадке. Полузащитник хозяев пробил, Нещерет успел среагировать, и мяч после его сейва попал в перекладину.

Начало второго тайма стало ошеломляющим для хозяев и успешным для подопечных Александра Шовковского. Андриевский точно навесил в штрафную площадку, Попов выпрыгнул и точно пробил головой. Это первый гол Дениса в нынешнем сезоне.

Казалось бы, после пропущенного гола «Кривбасс» должен заиграть еще активнее и острее, чем в первой половине встречи, но, видимо, сил у хозяев хватило только на один тайм. За 48 минут, которые команды сыграли после гола и до финального свистка, криворожцы ничего не создали у ворот Нещерета. Были попытки ударов Хомченовского, навесы, но все атакующие действия хозяев были безуспешными.

Самым запоминающимся событием, связанным с «Кривбассом», был выход на замену Даниэля Сосы, легионера из Нигера, который дебютировал в УПЛ. Одновременно в составе «Динамо» вышел ямаец Перрис, и через несколько минут легионеры схлестнулись в спринтерском забеге. Однако, как оказалось, скоростные качества Сосы оставляют желать лучшего.

«Динамо» контролировало ход игры и создало несколько моментов для взятия ворот. На 59-й минуте Волошин классно пробежал по флангу, в результате мяч оказался у Ваната, нападающий пробил, но защитник «Кривбасса» заблокировал удар. Ближе к концу матча киевляне включили активный прессинг и создали два опасных момента на последних минутах, однако удары Перриса и Волошина пришлись выше ворот.

Александр Шовковский одержал третью победу в трех матчах на тренерском мостике «Динамо». Киевляне продолжают гнаться за «Зарей», которая идет третьей и пока что опережает киевский клуб на пять очков. «Кривбасс» остается в середине турнирной таблицы. О мечтах побороться за место в еврокубках подопечным Юрия Вернидуба, похоже, придется забыть до следующего сезона.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

Кривбасс – Динамо – 0:1

Попов, 48

Хомченовский, 28, Дебелко, 80 – Андриевский, 45+2, Тимчик, 65, Перрис, 75, Попов, 90+2, Сидорчук, 90+4

Кривбасс: Клищук, Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Капич, Татарков (Приходько, 79), Задерака (Дебелко, 54), Лунев, Хомченовский, Микитишин (Соса, 72)

Динамо: Нещерет, Попов, Сидорчук, Кабаев (Волошин, 46), Ванат (Рамирес, 73), Андриевский (Лонвейк, 90), Тимчик, Буяльский (Царенко, 82), Сирота, Дубинчак, Бенито (Перрис, 73) .

Стадион: СК «Горняк» (Кривой Рог)

Арбитр: Ярослав Козык

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА.