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Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 15:17 | Обновлено 08 мая 2023, 16:15
6304
26

Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге

Поединок завершился минимальной победой «бело-синих» со счетом 1:0

08 мая 2023, 15:17 | Обновлено 08 мая 2023, 16:15
6304
26
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
УПЛ

Юрий Вернидуб выставил на матч тот же состав, что и на поединок прошлого тура против «Ингульца». В составе «Динамо» по сравнению с победным матчем против «Ворсклы» произошло два изменения. На левом фланге защиты Дубинчак заменил Вивчаренко. Вместо перебравшего желтых карточек центрального полузащитника Дячука вышел Попов.

Первые минуты матча, начало которого из-за воздушной тревоги было отложено на 15 минут, прошли с небольшим преимуществом «Кривбасса». Хозяевам поля удалось создать первый опасный момент в матче. На 3-й минуте Лунев опасно пробивал головой, однако Нещерет совершил сейв. Но, как оказалось, игрок «Кривбасса» был в офсайде. Динамовцы старались контролировать мяч, но игра в пас в начале матча у них не клеилась. Первая попытка «Динамо» создать что-то в штрафной «Кривбасса» была зафиксирована только на 10-й минуте. Но она завершилась нечем: Понедельник перехватил фланговую передачу.

На 16-й минуте было опасно у ворот киевлян. Капич из-за пределов штрафной левой ногой закрутил мяч в створ, но Нещерет спас «Динамо». Последовал угловой, после розыгрыша которого Задерака мощно пробил, но прямо в руки Нещерету.

Киевляне свой первый опасный момент создали только на 21-й минуте. Андриевский отдал красивый пас на Кабаева, тот сделал передачу на Буяльского, который пытался пробить, но мяч срезался с ноги и отскочил к Бенито. Легионер пробил, но защитник «Кривбасса» спас команду.

В середине первой половины игры мяч перешел под контроль «Кривбасса». Однако подопечные Юрия Вернидуба не доводили свои атаки до опасных моментов. Под конец тайма активнее были динамовцы, но последний опасный момент остался за хозяевами. Уже в компенсированное время после удара со штрафного мяч попал к Луневу, который был в штрафной площадке. Полузащитник хозяев пробил, Нещерет успел среагировать, и мяч после его сейва попал в перекладину.

Начало второго тайма стало ошеломляющим для хозяев и успешным для подопечных Александра Шовковского. Андриевский точно навесил в штрафную площадку, Попов выпрыгнул и точно пробил головой. Это первый гол Дениса в нынешнем сезоне.

Казалось бы, после пропущенного гола «Кривбасс» должен заиграть еще активнее и острее, чем в первой половине встречи, но, видимо, сил у хозяев хватило только на один тайм. За 48 минут, которые команды сыграли после гола и до финального свистка, криворожцы ничего не создали у ворот Нещерета. Были попытки ударов Хомченовского, навесы, но все атакующие действия хозяев были безуспешными.

Самым запоминающимся событием, связанным с «Кривбассом», был выход на замену Даниэля Сосы, легионера из Нигера, который дебютировал в УПЛ. Одновременно в составе «Динамо» вышел ямаец Перрис, и через несколько минут легионеры схлестнулись в спринтерском забеге. Однако, как оказалось, скоростные качества Сосы оставляют желать лучшего.

«Динамо» контролировало ход игры и создало несколько моментов для взятия ворот. На 59-й минуте Волошин классно пробежал по флангу, в результате мяч оказался у Ваната, нападающий пробил, но защитник «Кривбасса» заблокировал удар. Ближе к концу матча киевляне включили активный прессинг и создали два опасных момента на последних минутах, однако удары Перриса и Волошина пришлись выше ворот.

Александр Шовковский одержал третью победу в трех матчах на тренерском мостике «Динамо». Киевляне продолжают гнаться за «Зарей», которая идет третьей и пока что опережает киевский клуб на пять очков. «Кривбасс» остается в середине турнирной таблицы. О мечтах побороться за место в еврокубках подопечным Юрия Вернидуба, похоже, придется забыть до следующего сезона.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

Кривбасс – Динамо – 0:1

Попов, 48

Хомченовский, 28, Дебелко, 80 – Андриевский, 45+2, Тимчик, 65, Перрис, 75, Попов, 90+2, Сидорчук, 90+4

Кривбасс: Клищук, Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Капич, Татарков (Приходько, 79), Задерака (Дебелко, 54), Лунев, Хомченовский, Микитишин (Соса, 72)

Динамо: Нещерет, Попов, Сидорчук, Кабаев (Волошин, 46), Ванат (Рамирес, 73), Андриевский (Лонвейк, 90), Тимчик, Буяльский (Царенко, 82), Сирота, Дубинчак, Бенито (Перрис, 73) .

Стадион: СК «Горняк» (Кривой Рог)

Арбитр: Ярослав Козык

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА.

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
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Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 26
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Defen23
Я смотрю у ботов работа тут в самом разгаре....
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0
🔱Avtoigor🔱
Якісь "мінус" сидить тут і розважається  лікуйся придурок
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-1
🔱Avtoigor🔱
Вітаю Динамо і всіх його вболівальників, радий за команду. Не зміг подивитися через наше ненажерлеве кирівництво во главі з Павелко, яке вигадало телепул для свого збагачення, але скоро це все закінчиться і до їх черга дійде, будуть відповідати за все що накоїли.
Всім гарного дня та мирного неба. Динамо молодці.
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-2
Vlad Sosnov
Опзжисты, отполировать комментарии до их реального рейтинга (а не заказного для таких ботов как вы) - дело пяти минут. Ну зачем вы эти контракты подписали, неужели недостаточно смотреть на шубы с витрины, одевая куртку с шапкой? Если так и продолжиться, сделаем всё как по маслу.
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-2
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PETP0
Кривбас, ну це капець, знайшли кому програти...
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-2
Троянец
Комментов 4 от опзжистов ,а минусов 10 
ботоферма рублевая шубкисов работает без перерыва 
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-3
FunnyCat_____
Бурбасовская ботоферма взялась за минуса !
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-4
Gargantua
ну и сбсн фактор Шовковского, это накачки в перерыве.
первые таймы с Ворсклой и Кривбасом проиграли по игре. А после перерыва вдруг начинали бегать и сметали соперника.
это говорит о том, что фактор мотивации недооценивать нельзя, а с этим у Луческу в последнее время было крайне слабо.
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-6
Троянец
Опзжисты возможно и выгрызут 4 место в этом сезоне ,ну наиграли они на 5-8 место 
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-6
Показать Скрыть 3 ответа
Gargantua
очередной слабый матч Буяльского после дисквалификации. чем он там занимался пока не играл?  Царенко выходя на замену выглядит лучше.
понравился Перрис как альтернатива Бенито
Волошин должен играть со старта и набирать уверенность, а не эти все мучения с безголовым бегунком Кабаевым
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-7
avk2307
Динамо с победой!!!!
Игру не смотрел и обзор еще тоже не видел, но видите как получается забил тот кого больше всего до игры критиковали и передачу дал такой же , которого по моему в Полесье до игры сплавили. А они пока в Динамо еще гол организовали.
Всех с победой и мирного неба!!!
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-7
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Gargantua
вот к вопросу как важно иметь сильных игроков для ротации.
в конце Кривбас раскрылся и надо было забивать второй. но... Рамирес и не обострял, и не забивал то что ему выложили на блюдечке. Уверен что Ванат бы закрыл игру.
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-8
Agent007
Динамо виграло у Ковбасса і продовжує свій шлях, але Зоря зараз дуже міцна і не дозволяє нам рухатися далі. Ю
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-8
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Умник
Ото наматюкал Попова. С победой Динамо.
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-8
FunnyCat_____
Первый тайм футбола как такового  не было !
Центр поля ДК вообще не впечатляет, Ванат скоро к своей штрафной будет опускаться за мячом. Очень нужен Шапаренко на заключительные матчи.
Во втором тайме помимо гола Попова понравился выход Перриса -  человек может делать разницу в моменте , обыгрывать 1в1.
Ну и ДК должно было закрывать матч после 80 минуты, такая расточительность может быть непростительной.
А вообще , сейчас главное набрать максимум очков так что с Победой Чемпиона!
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-11
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