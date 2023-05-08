08.05.2023 13:15 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига08 мая 2023, 15:59 |
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Кривбасс – Динамо – 0:1. Шовковский продолжает побеждать. Обзор матча
Третья кряду победа киевлян
08 мая 2023, 15:59 |
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В матче чемпионата Украины «Динамо» обыграло «Кривбасс» со счетом 1:0, продлив победную серию с исполняющим обязанности тренера Александром Шовковским до трех игр.
Единственный гол забил Денис Попов.
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
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Перемагати продовжує Динамо. А писати про Шовковького при живому тренері Луческу не потрібно. Повинна бути ПОВАГА до тренера, який хворіє.
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