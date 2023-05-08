Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Динамо – 0:1. Шовковский продолжает побеждать. Обзор матча
Чемпионат Украины
Кривбасс
08.05.2023 13:15 – FT 0 : 1
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 15:59 |
1550
1

Кривбасс – Динамо – 0:1. Шовковский продолжает побеждать. Обзор матча

Третья кряду победа киевлян

08 мая 2023, 15:59 |
1550
1
Кривбасс – Динамо – 0:1. Шовковский продолжает побеждать. Обзор матча
ФК Динамо Киев

В матче чемпионата Украины «Динамо» обыграло «Кривбасс» со счетом 1:0, продлив победную серию с исполняющим обязанности тренера Александром Шовковским до трех игр.

Единственный гол забил Денис Попов.

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «В матче с Динамо нам не хватило фарта»
ВИДЕО. Курьезный гол. Игрок Вереса отправил мяч в свои ворота
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Не имеем права проигрывать в мотивации и борьбе»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Денис Попов Кривбасс - Динамо Кривбасс Кривой Рог видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Инсайдер: Реал уведомил Анчелотти о его будущем
Футбол | 08 мая 2023, 13:31 3
Инсайдер: Реал уведомил Анчелотти о его будущем
Инсайдер: Реал уведомил Анчелотти о его будущем

На «Сантьяго Бернабеу» приняли решение относительно итальянца

Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Футбол | 07 мая 2023, 19:54 4
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом

Украинец заменен во втором тайме

Сабах готов выложить 1 млн евро за Кащука, Шахтер просит больше
Футбол | 08.05.2023, 11:42
Сабах готов выложить 1 млн евро за Кащука, Шахтер просит больше
Сабах готов выложить 1 млн евро за Кащука, Шахтер просит больше
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо
Футбол | 08.05.2023, 04:05
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо
60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку
Футбол | 07.05.2023, 20:29
60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку
60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Валерий Стебловский
Перемагати продовжує Динамо. А писати про Шовковького при живому тренері Луческу не потрібно. Повинна бути ПОВАГА до тренера, який хворіє.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
08.05.2023, 11:20
Бокс
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
07.05.2023, 03:50 1
Бокс
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
07.05.2023, 15:02 22
Футбол
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
08.05.2023, 13:31 15
Волейбол
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
07.05.2023, 11:55 6
Бокс
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
07.05.2023, 17:01 133
Футбол
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
07.05.2023, 22:49 4
Футбол
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
07.05.2023, 11:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности