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08.05.2023 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 11:59 | Обновлено 07 мая 2023, 12:41
390
4

Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Еврокубковые перспективы «Кривбасса» пройдут испытание киевлянами

07 мая 2023, 11:59 | Обновлено 07 мая 2023, 12:41
390
4
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 8 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало - в 13:00.

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Кривбасс

Перед стартом тура «Кривбасс» занимает шестое место в турнирной таблице. До пятой Александрии» расстояние составляет пять очков плюс «полиграфы» имеют игру в запасе, но почему бы не помечтать о еврокубковом месте для команды Вернидуба? Соперниками в последних шести турах будут собственно «Динамо», «Рух», «Ворскла», оба «Металлиста» (и тот, что с приставкой «1925», и тот, что без нее) и «Днепр-1». Вполне возможно неплохо разжиться очками и надеяться на осечки конкурента, играющего преимущественно вничью и точно теряющего баллы.

Правда, следует избегать таких потерь очков, как в предыдущем туре с «Ингульцом». Тогда криворожцы играли в конце встречи в большинстве, очень хотели вырвать победу и были близки к этому, но фортуна повернулась лицом к петровской команде.

Следует заметить, что Юрий Вернидуб, похоже, нашел оптимальный состав. Позицию правого защитника довольно удачно закрывает Андрей Понедельник, а на острие атаки играет номинальный вингер Артур Мыкытышин.

Динамо

О проблемах «Динамо» не писал и не говорил только ленивый. Поэтому не будем зацикливаться на потенциально четвертом месте киевлян в турнирной таблице, а поговорим о позитиве.

Александр Шовковский провел во главе «Динамо» два матча, оба выиграл. Интересно отметить, что под его руководством футболисты стали больше бить издалека. Это приносит свои плоды – «Металлисту» забил Александр Сирота, а в ворота «Ворсклы» в прошлом туре влетел дальний выстрел Владислава Ваната.

Интересно, что для форварда этот гол стал уже десятым в чемпионате и пятым в последних шести матчах. Неизвестно, какие планы на следующий сезон у Артема Беседина, но в случае его возвращения в Киев из Кипра получить игровое время будет очень трудно.

Расцвел в игровом плане Бенито, по позиции заменившего Виктора Цыганкова. В матче с «Ворсклой» он забил второй гол, который стал для киевлян победным, а для вингера – дебютным в бело-синей футболке.

Вернулся в общую группу Николай Шапаренко. Сомневаемся, что он выйдет в основе, но попадание Николая, как и Георгия Бущана, в заявку на матчи – однозначный плюс для команды.

Не сможет сыграть в матче защитник Максим Дячук, который «перебрал» предупреждений. Под угрозой дисквалификации на следующий тур находятся Тимчик, Сирота, Дубинчак, Шепелев, Лонвейк, Вивчаренко.

Статистика встреч

До исчезновения с футбольной карты «Кривбасса» команды провели 47 матчей. Дважды выигрывал «Кривбасс», тридцать пять раз (!) - «Динамо», еще десять матчей закончились вничью. После возрождения криворожцев команды провели между собой одну игру – в первом круге нынешнего чемпионата, закончившейся победой киевлян со счетом 3:1.

До исчезновения с футбольной карты «Кривбасса» команды провели 47 матчей. Дважды выигрывал «Кривбасс», тридцать пять раз (!) - «Динамо», еще десять матчей закончились вничью. После возрождения криворожцев команды провели между собой одну игру – в первом круге нынешнего чемпионата, закончившейся победой киевлян со счетом 3:1.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Клищук - Понедельник, Стецьков, Безкоровайный, Дибанго - Капич, Хомченовский – Задерака, Татарков, Лунев – Мыкытышин.

«Динамо»: Нещерет - Тымчик, Попов, Сирота, Вивчаренко - Сидорчук, Андриевский - Бенито, Буяльский, Кабаев - Ванат.

Прогноз на противостояние

Предположим, что киевляне тяжело, с боем, но все же одержат победу и преждевременно не вылетят из борьбы за медали.

8 мая, понедельник

«Кривбасс» – «Динамо»
Кривой Рог. Стадион «Горняк». 13:00
ТВ-трансляция на ОТТ-платформе Setanta Sports
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
КРИВБАСС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 4
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FunnyCat_____
Надеюсь победная серия ДК продолжится!
Ну и наконец-то увидеть Шапаренко на поле!
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Умник
Дилема огромная дилема.
Вернулся в строй еще и яцик.
Теперь в межсезонье у нас на 3 команды полузащитников.
Андриевский шепелев гармаш буяльский сидорчук шапаренко леднев яцик царенко бражко булеца раммадани лонвейк.
Сука 13 человек))))).
Даже с учетом если уйдут пару человек как блин давать всем время?))))
С Кривбассом еще тяжелее чем с ворсклой будет, но защита у Кривбасса медленее чем у Ворсклы.
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