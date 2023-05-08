Александр ШОВКОВСКИЙ: «Не имеем права проигрывать в мотивации и борьбе»

«Динамо», минимально обыграв на выезде «Кривбасс», одержало третью победу под руководством Александра Шовковского, который подменяет во главе киевлян Мирчу Луческу.

«Желаю всем хорошего и тихого дня и такого же продолжения вечера. Мы знаем, в какой ситуации находится наша страна. Благодарим наших воинов, которые защищают наши границы и дают возможность проводить эти матчи.

Что касается сегодняшнего матча. Мы провели третью игру на выезде. Было непросто: дорога, восстановление. Хочу поблагодарить игроков за желание. Мы понимали, что команды, которые возглавляет Юрий Николаевич (Вернидуб, Прим. Sport.ua), играют открыто, агрессивно, много борьбы. Мы настраивали игроков, что у нас нет права проиграть в мотивации, желании, борьбе и настроении. Считаю, что нам это удалось.

После игры мы проведем анализ, посмотрим процент владения мячом, количество голевых моментов, XG. Могу сказать, что в концовке матча могли забить еще. Будем разбирать игру каждого игрока. Повезло ли нам? Везения нужно заслужить. По крайней мере, желанием и работой, если не складывается игра», – сказал Шовковский.