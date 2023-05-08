В понедельник, 8 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 13:00.

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Перед стартом тура «Кривбасс» занимает шестое место в турнирной таблице. До пятой Александрии» расстояние составляет пять очков плюс «полиграфы» имеют игру в запасе, но почему бы не помечтать о еврокубковом месте для команды Вернидуба? Соперниками в последних шести турах будут собственно «Динамо», «Рух», «Ворскла», оба «Металлиста» (и тот, что с приставкой «1925», и тот, что без нее) и «Днепр-1». Вполне возможно неплохо разжиться очками и надеяться на осечки конкурента, играющего преимущественно вничью и точно теряющего баллы.

О проблемах «Динамо» не писал и не говорил только ленивый. Поэтому не будем зацикливаться на потенциально четвертом месте киевлян в турнирной таблице, а поговорим о позитиве. Александр Шовковский провел во главе «Динамо» два матча, оба выиграл. Интересно отметить, что под его руководством футболисты стали больше бить издалека. Это приносит свои плоды – «Металлисту» забил Александр Сирота, а в ворота «Ворсклы» в прошлом туре влетел дальний выстрел Владислава Ваната.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Динамо» в украинской версии сайта.