ВИЛЛИАН: «Чувствовал, что украинцы и россияне были братьями»

Бразильский полузащитник «Фулхэма» Виллиан, поигравший ранее в Украине за «Шахтер» и в россии за «анжи», ответил на вопрос, поддерживает ли связь с кем-то из представителей этих клубов, представляющих страны, между которыми идет кровопролитная война.

«У меня есть контакт с директором «Шахтера» в Украине и с парнем, который был переводчиком, когда я играл за «анжи», и который стал моим другом. Это трудная ситуация. Я даже не говорю об этом с ними, потому что они чувствуют себя некомфортно. Это плохо для всех. Но когда я играл там, я не заметил никакой враждебности между ними. Я чувствовал, что они были братьями, очень близкими соседями. Никогда не думал, что может быть война», - заявил Виллиан.

Ранее бразильский хавбек заявил, что больше никогда не хочет возвращаться в Бразилию, где неизвестные угрожали членам его семьи.