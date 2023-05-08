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  4. ВИЛЛИАН: «Чувствовал, что украинцы и россияне были братьями»
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 18:36 |
2127
14

ВИЛЛИАН: «Чувствовал, что украинцы и россияне были братьями»

Очень странное мировосприятие от одного из экс-легионеров «Шахтера»

08 мая 2023, 18:36 |
2127
14
ВИЛЛИАН: «Чувствовал, что украинцы и россияне были братьями»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Бразильский полузащитник «Фулхэма» Виллиан, поигравший ранее в Украине за «Шахтер» и в россии за «анжи», ответил на вопрос, поддерживает ли связь с кем-то из представителей этих клубов, представляющих страны, между которыми идет кровопролитная война.

«У меня есть контакт с директором «Шахтера» в Украине и с парнем, который был переводчиком, когда я играл за «анжи», и который стал моим другом. Это трудная ситуация. Я даже не говорю об этом с ними, потому что они чувствуют себя некомфортно. Это плохо для всех. Но когда я играл там, я не заметил никакой враждебности между ними. Я чувствовал, что они были братьями, очень близкими соседями. Никогда не думал, что может быть война», - заявил Виллиан.

Ранее бразильский хавбек заявил, что больше никогда не хочет возвращаться в Бразилию, где неизвестные угрожали членам его семьи.

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Источник PL Brasil
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Комментарии 14
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BUROSTAVOK
Відчуваю,що колись Бразілія та Аргентіна були братами)))
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+6
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Al1515
Русские это мусор  мразь .ее нужно только уничтожать .
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+5
Игорь Нестеренко
Я відчуваю, що бразильці і португальці один народ! одна мова все ж таки, та й писдов під хвоста португали давали бразильцям століття, торгували пращурами Вілліана і т.д. Ну чим не братські народи?
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+3
Al1515
Я посмотрел бы на этого негра чтобы он стал говорить когда его браться стали бомбить пакетами.За пару часов сидения в убежище в памперсе его мнение о братьях резко изменилось 
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+3
K 12
Ахметова переслушал
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+2
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fitnes_sports066
Виллиан покинул Шахтёр в 2013 году, перейдя в Анжи, в котором отыграл полсезона и 25 августа 2013 года перешёл в Челси так о чем Речь?? Тогда агрессии не было.
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0
bossi
а   от  в  чем  он   виноват..   Я  в   1991    году   говорил   Украина   в НАТО  но  тогда  многие  говорили   мы  братские  ... переобулись..
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0
Springfield
Он же не знает что "россиянин" это не национальность, а гражданство.  А "украинец" это и то,  и другое.  Ну какой якут может быть братом украинцу?
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0
Николай Ханенко
він говорить не за чеченців, бурятів чи дагестанців. а саме за українців та руських за національністю. Для вього світу ми майже однакові і якщо не включати емоції, то так воно і є. Коли брат вбиває брата, то він залишається братовбивцею, а не втрачає родинний звязок після вбивства.
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-6
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