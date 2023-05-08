Девять из десяти. Заря разгромила Металлист 1925

В основных составах обеих команд были потери. У «Зари» из-за дисквалификации пропускали матч капитан команды Имереков, а также Бражко, который отлично действует в центре поля. Вместо них в «старте» вышли Снурницын и Дрышлюк.

«У Металлиста 1925» был дисквалифицирован защитник Евгений Ткачук, который заработал красную карточку в самом начале матча прошлого тура против «Руха». На позиции центрбека пришлось играть полузащитнику Мартынюку, и справился он с этой задачей неудовлетворительно. Место на левом фланге обороны занял Рудавский, который вышел вместо Жичикова. Единственным нападающим «1925-х» сегодня был 18-летний игрок молодежной команды Островский. Забегая вперед, отметим, что юный форвард не потерялся в борьбе с опытными защитниками «Зари», действовал по-спортивному нагло и доставил им немало проблем.

Первый тайм прошел при полном преимуществе «Зари». Подопечные Патрика ван Леувена выглядели намного солиднее своих оппонентов, превосходили их в индивидуальном мастерстве и скорости взаимодействия. Кроме того, луганчане активно прессинговали харьковчан на их половине поля. Стоит отдать должное игрокам «Металлиста 1925»: они старались выходить из-под давления соперника с помощью быстрых коротких передач, а не просто выбивали мяч как можно дальше от ворот.

«Заря» забила гол уже на 8-й минуте. После навеса с углового Герреро пробил головой с близкого расстояния, но Сидоренко совершил сейв. Снурницын подобрал мяч, отдал на Шахова, который находился вплотную к воротам и переправил мяч в сетку. После забитого гола «Заря» продолжила создавать опасные моменты у ворот «1925-х». Завершающие удары наносили Герреро, Назарий Русин, Антюх, Бутко, но пробить Сидоренко им не удалось. «Металлист 1925» редко отвечал атаками, в основном харьковчане теряли мяч в центре поля. О солидном преимуществе луганского клуба говорила статистика ударов по воротам к 40-й минуте – 10:1. Только в конце тайма «1925-м» удалось наконец-то создать опасный момент у ворот Сапутина. И какой! Ростислав Русин перевел мяч на левый фланг, оттуда пошел навес, Островский выиграл верховую борьбу в штрафной площадке и пробил головой – мяч попал в перекладину.

В начале второго тайма «Заря» сняла все вопросы о победителе. На 48-й минуте Защитник «Металлиста 1925» Мартынюк, находясь под прессингом, неподалеку от своей штрафной площадки ошибся при передаче на фланг, Назарий Русин сделал перехват, ворвался в штрафную, сместился ближе к центру и нанес точный удар с близкого расстояния. Через четыре минут луганчане забили третий гол. Герреро и Булеца красиво обыгрались в пас, панамец вошел в штрафную площадку и сильно пробил под перекладину.

Заработав преимущество в три гола, «Заря» стала играть по счету, не торопясь развивать события. Футболисты «Металлиста 1925» получили больше времени на владение мячом, однако довольно долго не могли ничего создать у ворот луганчан.

На 70-й минуте вратарь «1925-х» Сидоренко был вынужден покинуть поле, получив повреждение, когда вышел за пределы штрафной и выбил мяч, к которому спешил игрок «Зари». Вместо Сидоренко на поле появился 19-летний Игорь Потимков. Видимо, молодой голкипер нервничал, из-за чего два раза ошибся, когда получал передачи от партнеров по команде, но справедливости ради нужно отметить, что в одном из случаев пас на Потимкова был очень неудобным.

«Металлист 1925» смог создать опасные моменты только в последние 15 минут игры. На 76-й минуте после навеса с углового удар головой с близкого расстояния нанес Курило, вратарь «Зари» Сапутин отбил мяч, летевший почти туда, где он стоял. На 80-й минуте Сапутин при навесе сыграл кулаком на выходе, мяч отскочил к Русину, который нанес удар с линии штрафной, но Батагов подстраховал голкипера и выбил мяч с линии ворот.

«Заря» продолжает уверенно выступать во втором круге чемпионата. Команда одержала девять побед в десяти матчах. Сейчас луганский клуб занимает третье место в таблице, отставая от «Днепра-1» на два очка, от «Шахтера» - на пять. Если подопечные Патрика ван Леувена продолжат набирать очки в таком же темпе, то при благоприятных обстоятельствах могут подняться выше в турнирной таблице. «Металлист 1925» не проигрывал четыре матча подряд. Команда идет девятой, но после сегодняшнего поражения отрыв от зоны вылета сократился до 5 очков.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Заря» – «Металлист 1925» – 3:0

Шахов (8), Н. Русин (48), Герреро (52).

Вантух (63), Бутко (88).

«Заря»: Сапутин, Батагов, Снурницын, Бутко, Вантух, Шахов, Булеца (Нагнойный, 81), Дришлюк (Мишнев, 46), Русин Н. (Хахлев, 69), Антюх (Полегенько, 81), Герреро (Погорелый, 69).

«Металлист 1925»: Сидоренко (Потимков И., 70), Безуглый, Мартынюк, Курило, Рудавский, Габелок, Русин Р., Кравченко (Сологуб, 82), Ткачук А., Ременюк (Абдуллаев, 59), Островский.

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Стадион: "Динамо" имени В. Лобановского (Киев).

ЗАРЯ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА