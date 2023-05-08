Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Металлист 1925 – 3:0. Пожар в обороне харьковчан. Видео голов
Чемпионат Украины
Заря
08.05.2023 17:00 – FT 3 : 0
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 19:54 | Обновлено 08 мая 2023, 21:21
462
0

Заря – Металлист 1925 – 3:0. Пожар в обороне харьковчан. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ

08 мая 2023, 19:54 | Обновлено 08 мая 2023, 21:21
462
0
Заря – Металлист 1925 – 3:0. Пожар в обороне харьковчан. Видео голов
УПЛ

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 25-го тура УПЛ между клубами «Заря» и «Металлист 1925». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу луганской команды.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Заря» – «Металлист 1925» – 3:0

Голы: Шахов (8), Н. Русин (48), Герреро (52)

Видео голов и обзор матча:

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Шахов (Заря).
По теме:
Аль-Наср с Роналду не смог обыграть аутсайдера чемпионата Саудовской Аравии
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Рух – Ингулец – 3:0. Дубль Климчука и ножницы в офсайде. Видео голов
Заря Луганск Металлист 1925 Заря - Металлист 1925 видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Евгений Шахов Назарий Русин Эдуардо Герреро
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Играть нужно до свистка. Минай неожиданно уверенно одолел Ворсклу
Футбол | 08 мая 2023, 15:56 9
Играть нужно до свистка. Минай неожиданно уверенно одолел Ворсклу
Играть нужно до свистка. Минай неожиданно уверенно одолел Ворсклу

Оба своих гола команда Владимира Шарана забивала в компенсированное время каждого из таймов

Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Теннис | 08 мая 2023, 09:28 4
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины

Леся Цуренко все ближе к возвращению в первую полусотню

Владислав ДУБИНЧАК: «Луческу постоянно на связи, подсказывает, что делать»
Футбол | 08.05.2023, 17:40
Владислав ДУБИНЧАК: «Луческу постоянно на связи, подсказывает, что делать»
Владислав ДУБИНЧАК: «Луческу постоянно на связи, подсказывает, что делать»
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Футбол | 08.05.2023, 15:17
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
Футбол | 08.05.2023, 14:49
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
07.05.2023, 22:00 11
Футбол
ФОТО. Мак прислать? Милевский потроллил россиян, сидя в McDonald's
ФОТО. Мак прислать? Милевский потроллил россиян, сидя в McDonald's
07.05.2023, 12:55 6
Футбол
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
06.05.2023, 18:55 21
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
08.05.2023, 06:42 17
Футбол
ВИДЕО. Как Альварес отправил Райдера в нокдаун. Видео боя в Мексике
ВИДЕО. Как Альварес отправил Райдера в нокдаун. Видео боя в Мексике
07.05.2023, 07:35
Бокс
Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции
Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции
06.05.2023, 18:40 12
Теннис
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
07.05.2023, 22:49 4
Футбол
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
07.05.2023, 03:05 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности