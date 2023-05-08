В понедельник, 8 мая, состоялся матч 25-го тура УПЛ между клубами «Заря» и «Металлист 1925». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу луганской команды.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Заря» – «Металлист 1925» – 3:0

Голы: Шахов (8), Н. Русин (48), Герреро (52)