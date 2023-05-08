08.05.2023 17:00 – FT 3 : 0
Украина. Премьер лига08 мая 2023, 19:54 | Обновлено 08 мая 2023, 21:21
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Заря – Металлист 1925 – 3:0. Пожар в обороне харьковчан. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ
08 мая 2023, 19:54 | Обновлено 08 мая 2023, 21:21
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В понедельник, 8 мая, состоялся матч 25-го тура УПЛ между клубами «Заря» и «Металлист 1925». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу луганской команды.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
«Заря» – «Металлист 1925» – 3:0
Голы: Шахов (8), Н. Русин (48), Герреро (52)
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Видео голов и обзор матча:
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Шахов (Заря).
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