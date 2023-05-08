Патрик ван ЛЕУВЕН: «Есть моменты, которые нужно реализовывать в 1-м тайме»

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 25-го тура УПЛ между клубами «Заря» и «Металлист 1925». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу луганской команды.

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал победу своих подопечных:

– Есть моменты, которые нужно реализовывать уже в первом тайме, чтобы играть дальше спокойнее. Сегодня Герреро, Русин, Антюх могли забивать раньше. Не все вышло в игре в обороне. Полузащитники должны больше подсказывать друг другу. Во втором тайме забили свои моменты и имели возможность производить замены.

– Сегодня не было Имерекова и Бражко. Чье отсутствие было более заметно?



– Конечно, они постоянно играли до сегодняшнего дня и очень помогали команде. Но те ребята, которые играли в этом поединке, выглядели прилично и я доволен, что у нас такие игроки. Я не волнуюсь, когда футболисты получают карточки, потому что знаю, что у нас есть ребята, которые могут сыграть на таких же позициях.

– Капитаном сегодня был Шахов. Почему?



– Шахов – один из лидеров команды, который постоянно подсказывает и указывает на ошибки.

– Герреро вы говорили, чтобы он был более активен у ворот соперника…



– Я тоже говорил еще и Антюху, Русину и некоторым другим, кто хочет брать инициативу на себя. Герреро и Русина мы заменили, потому что была такая возможность. Они немного отдохнут, а другие поиграют.

– Вы сменили в перерыве Кирилла Дришлюка.



– Я хотел большего от него. Подсказывали ему, объяснили, чего хотели. До игры я решил, что будет играть Кирилл, а не Дмитрий Мышнев, который может также сыграть на этой позиции. Сделал замену, потому что хотел получить большего от игрока этой позиции.

– Сегодня ваша команда закрыла игру за первый час…



– Я был бы больше доволен, если бы мы закрыли игру в первом тайме. Моменты у нас были для этого. Тогда бы раньше вышли на поле другие футболисты.