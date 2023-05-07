В понедельник 8 мая в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в 25-м туре украинской Премьер-Лиги луганская «Заря» будет принимать харьковский «Металлист 1925». Перед очным поединком обе команды имеют четырехматчевую беспроигрышную серию.

Заря

Для подопечных Патрика Ван Леувена серия из четырех побед началась поединком с одним из главных претендентов на награды чемпионата «Днепром-1». В 21-м туре «Заря», кстати, здесь же на киевском стадионе «Динамо» обыграла днепрян со счетом 2:1. Затем были победы над «Колосом» 1:0, «Черноморцем» 3:1 и «Вересом» 1:0.

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Перед очередным туром луганская команда уверенно занимала третье место в турнирной таблице, опережая киевлян на пять очков и, в то же время, отставая от «Днепра-1» всего на два очка. И еще по трем показателям «Заря» идет третьей: по количеству побед (16 в 24 матчах), по числу забитых мячей в ворота соперников (49), а также по разнице забитых и пропущенных голов (+21).

Конечно же, для того, чтобы остаться в тройке призеров по итогам чемпионата, «Заре» надо постараться набрать максимальное количество очков в оставшихся шести играх. Особенно с теми командами, которые располагаются в середине таблицы или в ее конце. Ведь любой осечкой тут же могут воспользоваться их ближайшие преследователи динамовцы.

Что же касается предстоящего матча с харьковчанами, то из-за дисквалификации не смогут принять участия в нем два игрока основного состава – это защитник Максим Имереков и полузащитник Владимир Бражко. В предыдущем поединке с «Вересом» оба они получили предупреждения. Для первого это была уже восьмая желтая карточка в нынешнем сезоне, а для Бражко - четвертая.

Металлист 1925

Несмотря на то, что харьковский клуб не проигрывает 4 матча подряд (1 победа и 3 ничьи), подопечным Эдмара еще рано расслабляться в борьбе за сохранение места в Премьер-Лиге. Ведь если от 15 места, которое, кстати, на данный момент занимает другой харьковский «Металлист», их отделяет 8 очков, то от «зоны стыковых матчей» всего четыре.

В матче прошлого тура с львовским «Рухом» харьковчане уже на 6-й минуте остались в меньшинстве после удаления защитника Евгения Ткачука. Понятно, что весь план на игру пришлось менять в срочном порядке. И хотя соперник имел игровое и территориальное преимущество, «Металлист 1925» сумел в этой ситуации не проиграть. Более того, уже под конец поединка после розыгрыша углового Игорь Курило мог даже принести победу своей команде, но опытный вратарь львовян Юрий Панькив выбил мяч из-под перекладины.

Понятно, что теперь Ткачук уже не сыграет во встрече с «Зарей» из-за дисквалификации. Впрочем, учитывая то, что он в нынешнем сезоне провел всего пять полных матчей за харьковчан, это не должно стать большой потерей для их тренерского штаба.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники встречались всего два раза. И дважды побеждала «Заря» с крупным счетом. В предыдущем сезоне в Харькове она выиграла 6:1, а в матче первого круга нынешнего чемпионата в Киеве на НСК «Олимпийский» немного скромнее 3:0. Тогда голы забили Вячеслав Чурко, Денис Нагнойный и Максим Имереков.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Батагов, Дрышлюк, Бутко, Вантух, Мишнев, Шахов, Булеца, Антюх, Н.Русин, Герреро

«Металлист 1925»: Сидоренко, Безуглий, Рудавский, Курило, Жичиков, Габелок, Кравченко, Мартинюк, Р.Русин, Ременюк, Чирук

Прогноз на противостояние:

Фаворитом матча является «Заря», но харьковчане будут стараться набрать свои первые очки в очных встречах с этим соперником. В такой игре все может решить один точный удар. Поставим на минимальную победу хозяев поля 1:0.

8 мая, понедельник