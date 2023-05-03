На минималке. Заря обыграла Верес, играя с 19-й минуты матча в большинстве
Поединок УПЛ из-за тревог продолжался больше трех часов
Ответ о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 24-й тур
«Заря» – «Верес» – 1:0
Имереков, 54
Бражко, 37, Имереков, 80 – Г.Пасич, 58, Вирт, 81 (за пределами поля)
Ющишин, 19
«Заря»: Сапутин – Батагов, Имереков, Бутко, Вантух, Бражко, Шахов, Булеца (Дрышлюк, 89), Антюх (Мишнев, 63), Русин, Герреро (Нагнойный, 89).
«Верес»: Ющишин – Балан, Курко, Вовченко, Г.Пасич, Лебеденко, Кучеров, Близниченко (Дахновский, 67), Ст.Шарай (Когут, 21), В.Шарай, Шестаков (Гайдучик, 67).
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев).
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