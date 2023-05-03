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  4. На минималке. Заря обыграла Верес, играя с 19-й минуты матча в большинстве
Чемпионат Украины
Заря
03.05.2023 15:00 – FT 1 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 18:20 | Обновлено 03 мая 2023, 18:24
666
2

На минималке. Заря обыграла Верес, играя с 19-й минуты матча в большинстве

Поединок УПЛ из-за тревог продолжался больше трех часов

03 мая 2023, 18:20 | Обновлено 03 мая 2023, 18:24
666
2
На минималке. Заря обыграла Верес, играя с 19-й минуты матча в большинстве
УПЛ

Ответ о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 24-й тур

«Заря» – «Верес» – 1:0

Имереков, 54

Бражко, 37, Имереков, 80 – Г.Пасич, 58, Вирт, 81 (за пределами поля)

Ющишин, 19

«Заря»: Сапутин – Батагов, Имереков, Бутко, Вантух, Бражко, Шахов, Булеца (Дрышлюк, 89), Антюх (Мишнев, 63), Русин, Герреро (Нагнойный, 89).

«Верес»: Ющишин – Балан, Курко, Вовченко, Г.Пасич, Лебеденко, Кучеров, Близниченко (Дахновский, 67), Ст.Шарай (Когут, 21), В.Шарай, Шестаков (Гайдучик, 67).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев).

ЗАРЯ – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Максим Имереков Заря - Верес
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sunrise
Второй матч подряд транжирство моментов дикое. Ну не было же такого в прошлых играх. В итоге пришлось нервничать на последних минутах...
Вересу перерыв в матче помог, отдохнули часок и хорошо отбегали 20 минут последних.
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