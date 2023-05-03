Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Мы хотели доиграть игру именно сегодня»
Главный тренер «Зари» – о матче с «Вересом»
Главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал игру против «Вереса» (1:0).
- Игра была не очень качественной с нашей стороны. Были моменты забивать. Потом забили гол – его автором стал капитан команды Максим Имереков.
После воздушной тревоги хотели доиграть матч проще, не создавать себе проблемы.
Просили ребят играть сконцентрированнее сразу. Последние 19 минут нельзя было пропускать гол.
Я доволен, что мы выиграли. Непросто играть через несколько дней после прошлого поединка. Еще и тревога... Но я доволен, что серия нашей команды продолжается.
- Если тревога была бы больше часа, судьи бы спрашивали команды – доигрывать ли матч сегодня...
- Конечно, мы хотели доиграть игру именно сегодня.
- После удаления не вернулся в стартовый состав Игорь Снурницын...
- Это не административные меры. Решили не менять победный состав.
- Вы не сделали ни одной замены после перерыва.
- Мы всегда хотим давать игрокам шанс после перерыва исправить то, что не удалось в первом тайме. А уже через некоторое время делать замены. Мы должны были еще в первой половине забивать минимум один гол.
- Следующий матч из-за перебора карточек пропустит капитан Максим Имереков. Это серьезный вызов для команды?
- Каждого игрока можно заменить. У нас в команде есть игроки, которые могут играть на позиции центрального защитника. Он уже пропускал игру с «Шахтером». На его месте играл тогда Богдан Бутко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий «Шахтера» оценил шансы на чемпионство
Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор дважды расписался в воротах «Челси»