Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Мы хотели доиграть игру именно сегодня»

Главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал игру против «Вереса» (1:0).

- Игра была не очень качественной с нашей стороны. Были моменты забивать. Потом забили гол – его автором стал капитан команды Максим Имереков.

После воздушной тревоги хотели доиграть матч проще, не создавать себе проблемы.

Просили ребят играть сконцентрированнее сразу. Последние 19 минут нельзя было пропускать гол.

Я доволен, что мы выиграли. Непросто играть через несколько дней после прошлого поединка. Еще и тревога... Но я доволен, что серия нашей команды продолжается.

- Если тревога была бы больше часа, судьи бы спрашивали команды – доигрывать ли матч сегодня...

- Конечно, мы хотели доиграть игру именно сегодня.

- После удаления не вернулся в стартовый состав Игорь Снурницын...

- Это не административные меры. Решили не менять победный состав.

- Вы не сделали ни одной замены после перерыва.

- Мы всегда хотим давать игрокам шанс после перерыва исправить то, что не удалось в первом тайме. А уже через некоторое время делать замены. Мы должны были еще в первой половине забивать минимум один гол.

- Следующий матч из-за перебора карточек пропустит капитан Максим Имереков. Это серьезный вызов для команды?

- Каждого игрока можно заменить. У нас в команде есть игроки, которые могут играть на позиции центрального защитника. Он уже пропускал игру с «Шахтером». На его месте играл тогда Богдан Бутко.