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Заря
03.05.2023 15:00 – FT 1 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 19:37 |
726
1

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Мы хотели доиграть игру именно сегодня»

Главный тренер «Зари» – о матче с «Вересом»

03 мая 2023, 19:37 |
726
1
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Мы хотели доиграть игру именно сегодня»
ФК Заря Луганск. Патрик ван Леувен

Главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал игру против «Вереса» (1:0).

- Игра была не очень качественной с нашей стороны. Были моменты забивать. Потом забили гол – его автором стал капитан команды Максим Имереков.

После воздушной тревоги хотели доиграть матч проще, не создавать себе проблемы.

Просили ребят играть сконцентрированнее сразу. Последние 19 минут нельзя было пропускать гол.

Я доволен, что мы выиграли. Непросто играть через несколько дней после прошлого поединка. Еще и тревога... Но я доволен, что серия нашей команды продолжается.

- Если тревога была бы больше часа, судьи бы спрашивали команды – доигрывать ли матч сегодня...
- Конечно, мы хотели доиграть игру именно сегодня.

- После удаления не вернулся в стартовый состав Игорь Снурницын...
- Это не административные меры. Решили не менять победный состав.

- Вы не сделали ни одной замены после перерыва.
- Мы всегда хотим давать игрокам шанс после перерыва исправить то, что не удалось в первом тайме. А уже через некоторое время делать замены. Мы должны были еще в первой половине забивать минимум один гол.

- Следующий матч из-за перебора карточек пропустит капитан Максим Имереков. Это серьезный вызов для команды?
- Каждого игрока можно заменить. У нас в команде есть игроки, которые могут играть на позиции центрального защитника. Он уже пропускал игру с «Шахтером». На его месте играл тогда Богдан Бутко.

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Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Заря - Верес
Источник ФК Заря Луганск
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Springfield
Правильно сделали, потому что световой день увеличился.   А то вон игра Днепродин - Александрия висит.   Её теперь можно и продать.
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