Заря – Верес – 1:0. Поразили с углового. Видео гола и обзор матча

В среду, 3 мая, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги в Киеве отношения выяснили «Заря» из Луганская и «Верес» из Ровно.

На 19-й минуте луганская команда получила численный перевес после удаления с поля голкипера ровенчан Ющишина.

Материализовать преимущество в численности в гол игрокам «Зари» удалось только один раз – на 54-й минуте после розыгрыша углового отличился Максим Имереков. 1:0 – «Заря» добилась 16-й победы в сезоне.

ГОЛ! Максим Имереков, 54 минута