Украина. Премьер лига03 мая 2023, 18:40 | Обновлено 03 мая 2023, 18:46
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Заря – Верес – 1:0. Поразили с углового. Видео гола и обзор матча
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03 мая 2023, 18:40 | Обновлено 03 мая 2023, 18:46
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В среду, 3 мая, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги в Киеве отношения выяснили «Заря» из Луганская и «Верес» из Ровно.
На 19-й минуте луганская команда получила численный перевес после удаления с поля голкипера ровенчан Ющишина.
Материализовать преимущество в численности в гол игрокам «Зари» удалось только один раз – на 54-й минуте после розыгрыша углового отличился Максим Имереков. 1:0 – «Заря» добилась 16-й победы в сезоне.
ГОЛ! Максим Имереков, 54 минута
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