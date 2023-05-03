Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Верес – 1:0. Поразили с углового. Видео гола и обзор матча
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 18:40 | Обновлено 03 мая 2023, 18:46
278
0

Заря – Верес – 1:0. Поразили с углового. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеоозор поединка УПЛ

03 мая 2023, 18:40 | Обновлено 03 мая 2023, 18:46
278
0
Заря – Верес – 1:0. Поразили с углового. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В среду, 3 мая, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги в Киеве отношения выяснили «Заря» из Луганская и «Верес» из Ровно.

На 19-й минуте луганская команда получила численный перевес после удаления с поля голкипера ровенчан Ющишина.

Материализовать преимущество в численности в гол игрокам «Зари» удалось только один раз – на 54-й минуте после розыгрыша углового отличился Максим Имереков. 1:0 – «Заря» добилась 16-й победы в сезоне.

ГОЛ! Максим Имереков, 54 минута

По теме:
Ворскла – Динамо. Текстовая трансляция матча
Пресс-служба Миная: «Вырываем ничью в матче против лидера чемпионата»
На минималке. Заря обыграла Верес, играя с 19-й минуты матча в большинстве
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Максим Имереков Заря - Верес видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Месси покинет ПСЖ по окончании сезона, руководство клуба в курсе
Футбол | 03 мая 2023, 17:35 0
Источник: Месси покинет ПСЖ по окончании сезона, руководство клуба в курсе
Источник: Месси покинет ПСЖ по окончании сезона, руководство клуба в курсе

Отец Лионеля уже уведомил парижан о решении сына

Со спорным решением. Шахтер победил Минай
Футбол | 03 мая 2023, 14:48 163
Со спорным решением. Шахтер победил Минай
Со спорным решением. Шахтер победил Минай

На последней минуте первого тайма мяч пересек линию ворот «Шахтера», но гол не засчитали

С хет-триком Пеглоу. Днепр-1 не оставил шансов Металлисту
Футбол | 03.05.2023, 14:58
С хет-триком Пеглоу. Днепр-1 не оставил шансов Металлисту
С хет-триком Пеглоу. Днепр-1 не оставил шансов Металлисту
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
Футбол | 03.05.2023, 11:04
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Футбол | 03.05.2023, 00:55
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свентек идет за титулом. Определены четвертьфиналистки на турнире в Мадриде
Свентек идет за титулом. Определены четвертьфиналистки на турнире в Мадриде
02.05.2023, 05:12 4
Теннис
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
01.05.2023, 23:19 6
Футбол
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
02.05.2023, 22:23 15
Футбол
ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии
ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии
01.05.2023, 17:57 3
Теннис
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
01.05.2023, 19:51 15
Футбол
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
01.05.2023, 20:06 3
Бокс
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
02.05.2023, 20:55 8
Бокс
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
01.05.2023, 16:10 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности