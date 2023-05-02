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Чемпионат Украины
Заря
03.05.2023 15:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 17:16 | Обновлено 02 мая 2023, 17:44
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Заря – Верес. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

В прошлом туре обе команды выиграли и будут стремиться остаться на победной волне

02 мая 2023, 17:16 | Обновлено 02 мая 2023, 17:44
290
0
Заря – Верес. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
УПЛ

В среду, 3 мая, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и ривненский «Верес». Начало матча на киевском стадионе «Динамо» им. В. Лобановского назначено на 15:00.

«Заря» продолжает борьбу за медали. Вересу очки необходимы, чтобы обезопасить себя от зоны вылета и избежать участия в переходных матчах.

Заря

Во втором круге нынешнего сезона луганский клуб выиграл семь из восьми матчей. Беспроигрышная домашняя клубная рекордная серия «Зари» в УПЛ продолжается 18 игр: 14 побед и 4 ничьи. На своем поле луганчане не проигрывают в УПЛ 12 игр подряд: 10 побед и 2 ничьи.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На минувших выходных «Заря» продемонстрировала хороший уровень футбола, победив в атакующем стиле одесский «Черноморец». Лучшим игроком и тренером прошлого тура стали представители луганского клуба – Герреро и Патрик ван Леувен. Панамец, арендованный «Зарей» у «Маккаби» (Тель-Авив), в котором раньше работал ван Леувен, за шесть матчей уже забил три гола.

В прошлом туре «Заря» забила 750-й гол в чемпионатах Украины. Его автором стал Денис Антюх. Первый результативный удар «Зари» в национальных первенствах удался Тимерлану Гусейнову, который 27 марта 1992 года в Луганске на 8-й минуте забил первый гол в ворота «Нефтяника» (Ахтырка). Что интересно, лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах Украины уже почти 30 лет остается полузащитник Алексей Коробченко, выступавший за «Зарю» в 1992-1996 гг. На его счету – 26 результативных ударов. Вплотную к нему приближались Александр Караваев (25), Филипп Будковский (24), но обновить рекорд пока никому не удалось.

Верес

Ривненцы в матче прошлого тура выиграли у ФК «Львов» и прервали две клубные антирекордные серии – по количеству игр без побед (11) и домашних матчей без набора трех зачетных пунктов (12).

Причастным к долгожданной победе стал молодой голкипер Вадим Юцишин. Он защищал ворота ривненского клуба в предыдущих двух играх. Первым профессиональным клубом вратаря был именно «Верес», в заявку которого на Вторую лигу он попал в 2019 году. Правда, за два сезона Юцишин сыграл только 29 минут в кубковом матче против черкасского «Днепра». Летом 2021-го он поехал за игровой практикой в «Ужгород». Вернулся в «Верес» в августе 2022 года и все же дождался своего шанса: 22 апреля вышел в стартовом составе в матче против «Миная». Юцишин стал 7-м голкипером, защищавшим ворота «Вереса» в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Были в прошлом туре юбилейные голы в УПЛ и у «Вереса»: 10-й – для Андрея Близниченко (кстати, он забивает уже в трех турах подряд), 5-й – для Валерия Кучерова.

Статистика матчей

«Заря» и «Верес» играли между собой 11 раз. 5 побед на счету луганского клуба, 6 матчей выиграл клуб из Ровно. В УПЛ команды провели друг с другом 8 матчей: «Заря» выиграла 3 раза, «Верес» добыл 5 побед. В матче первого круга «Заря» выиграла со счетом 1:0.

Ориентировочные составы

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Снурницын, Бутко, Бражко, Шахов, Булеца, Русин, Антюх, Герреро.

Верес: Ющишин, Г.Пасич, Хондак, Курко, Гагун, Кучеров, Лебеденко, В. Шарай, С. Шарай, Близниченко, Гайдучик.

Прогноз на противостояние

Обе команды в последних матчах много забивают. У «Зари» в трех предыдущих турах - 6 результативных ударов, у «Вереса» - 9. Однако «Верес» пропустил в них 8 голов, а «Заря» только 2.

Скорее всего, матч будет результативным, а победит в нем «Заря», вероятно, со счетом 3:1.

3 мая, среда

«Заря» – «Верес»
Киев. Стадион «Динамо» им. В.Лобановского. 15:00
ТВ-трансляция на телеканале УНИАН и на YouTube-канале Football Hub
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
ЗАРЯ – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 3:1

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Источник: каналы Setanta были готовы заплатить за права на УПЛ 6 млн евро
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Источник Sport.ua
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