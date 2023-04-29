Скорость Герреро. Заря победила Черноморец

Обе команды во второй половине сезоне демонстрируют хороший футбол, поэтому можно было ожидать, что матч будет интересным. И ожидания оправдались.

Команды с первых минут взяли высокий темп. «Заря» активно прессинговала на чужой половине поля. И это стало большой проблемой для «Черноморца». Одесситам было очень сложно продвигаться вперед, а дойти до штрафной площадки луганчан довольно долго было почти невыполнимой задачей.

ФК "Заря"

На 16-й минуте прессинг «Зари» принес результат. Футболисты «Черноморца» разыгрывали мяч на правом фланге обороны и пытались через короткий пас выйти из-под давления соперника. Бражко перехватил передачу возле угла штрафной площадки, отпасовал на Герреро, который нанес результативный удар. Мяч прошел между ног Непогодова. Это третий гол панамского легионера в шести матчах чемпионата Украины.

После забитого гола «Заря» не сбавила обороты и продолжила постоянно давить на соперника. У луганчан было несколько неплохих моментов, но в заключительной стадии атаки то передачи были неточными, то защитники успевали блокировать удары.

На 34-й минуте футболисты «Зари» увеличили преимущество. Они снова запрессинговали одесситов, на этот раз возле центрального круга. Антюх подхватил мяч, на скорости прошел почти через всю половину поля «Черноморца» и пробил с полукруга штрафной площадки – мяч влетел в дальний угол ворот Непогодова. Отметим, что «Заря» заметно превосходила оппонентов в скорости.

ФК "Заря"

Однако последнее слово в тайме осталось за одесситами, хотя до этого момента они почти ничего не создали у ворот Сапутина. Бадибанга, который весь матч эффективно действовал на левом фланге атаки «Черноморца», навесил в штрафную площадку, и Ермаков классно пробил головой – мяч влетел в верхний угол ворот.

В начале второго тайма «Черноморец» попытался перехватить инициативу. Одесситы пошли в активный прессинг на чужой половине и создали несколько полумоментов. Однако «Заря» быстро вернула игру под свой контроль. Луганчане продолжали превосходить оппонентов в скорости. Особенно легко проходил соперников Герреро. Показательным был эпизод на 67-й минуте. Игрок «Зари» от своей штрафной площадки ударил на половину поля «Черноморца». За мячом помчался Герреро и опередил Гучека, который «на старте» был на несколько метров перед ним. Панамский легионер вошел в штрафную и отпасовал на Антюха. Тот долго готовил удар и, казалось, момент будет упущен. Однако Антюх таки пробил - защитник вынес мяч с линии ворот.

ФК "Заря"

Когда «Заря» забила третий гол, тоже не обошлось без скоростных качеств Герреро. Луганчане разыграли классную комбинацию на правом фланге, неподалеку от штрафной площадки «Черноморца». После нескольких коротких передач мяч оказался у Герреро, который на скорости обыграл защитника, вошел в штрафную площадку и выкатил мяч под удар Русину. Тому оставалось лишь попасть в дальний угол ворот.

В оставшееся до финального свистка время «Черноморец» пытался исправить ситуацию, но смог создать только несколько полумоментов.

«Заря» продлила свою рекордную беспроигрышную домашнюю серию до 18 матчей. Гол Антюха стал 750-м результативным ударом луганского клуба в чемпионатах Украины.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Заря» – «Черноморец» – 3:1

Герреро (16), Антюх (34), Русин (80) - Ермаков (45), Бадибанга (89).

Имереков (43) - Авагимян (19), Васильев (64).

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Вантух, Бутко, Бражко, Шахов, Булеца (Мишнев, 61), Русин (Полегенько, 83), Антюх (Дрышлюк, 83), Герреро (Погорелый, 90).

«Черноморец»: Непогодов, Путря, Брагару, Салюк, Васильев (Политило, 81), Гучек (Шторгин, 72), Кузык, Авагимян (Войтиховский, 78), Бадибанга, Демченко, Ермаков.

Арбитр: Анатолий Абдулла (Харьков)

Стадион: «Динамо» имени Лобановского (Киев).

ЗАРЯ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА