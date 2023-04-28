В субботу, 29 апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и одесский «Черноморец». Начало матча на киевском стадионе «Динамо» им. В. Лобановского назначено на 15:00.

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«Заря» продолжает успешно играть во втором круге чемпионата. Команда одержала шесть побед в семи играх. Луганчане увеличили отрыв от «Динамо» до пяти очков. До второго места, которое занимает «Днепр-1», всего два зачетных балла. Правда, у «Зари» на один сыгранный матч больше.

«Черноморец» также довольно успешно проводит весеннюю часть сезона: только одно поражение при трех победах и трех ничьих. За весь первый круг одесский клуб победил лишь дважды. Однако улучшение результатов пока не обеспечило «Черноморцу» спокойную жизнь – до зоны вылета всего 4 очка.

«Заря» и «Черноморец» играли между собой 36 раз: 14 матчей выиграл луганский клуб, 15 побед на счету одесского. Еще 7 поединков завершились вничью. В матче первого круга нынешнего чемпионата «Заря» разгромила «Черноморец» со счетом 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.