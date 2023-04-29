Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Черноморец – 3:1. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Заря
29.04.2023 13:00 – FT 3 : 1
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 16:23 |
387
0

Заря – Черноморец – 3:1. Видео голов и обзор матча

Уверенная победа команды Ван Леувена

29 апреля 2023, 16:23 |
387
0
Заря – Черноморец – 3:1. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 29 апреля «Заря» в 23-м туре УПЛ обыграла «Черноморец» 3:1. Вашему вниманиб обзор самых ярких моментов матча.

«Заря» – «Черноморец» – 3:1

Герреро (16), Антюх (34), Русин (80) - Ермаков (45), Бадибанга (89).

Имереков (43) - Авагимян (19), Васильев (64).

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Вантух, Бутко, Бражко, Шахов, Булеца (Мишнев, 61), Русин (Полегенько, 83), Антюх (Дрышлюк, 83), Герреро (Погорелый, 90).

«Черноморец»: Непогодов, Путря, Брагару, Салюк, Васильев (Политило, 81), Гучек (Шторгин, 72), Кузык, Авагимян (Войтиховский, 78), Бадибанга, Демченко, Ермаков.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Ермаков (Черноморец).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Антюх (Заря).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
По теме:
Кривбасс – Александрия – 2:1. Огорчили Ротаня. Видео голов и обзор матча
Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Мы хотели проводить замены раньше»
Заря Луганск Черноморец Одесса Заря - Черноморец Украинская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заберут конкурента Зинченко. Ман Сити готовит трансферный ответ Арсеналу
Футбол | 28 апреля 2023, 19:17 1
Заберут конкурента Зинченко. Ман Сити готовит трансферный ответ Арсеналу
Заберут конкурента Зинченко. Ман Сити готовит трансферный ответ Арсеналу

«Горожане» следят за Кираном Тирни

Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Футбол | 29 апреля 2023, 11:15 16
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»

Скоро должны объявить

Днепр-1 обыграл Ингулец и продолжает преследование Шахтера
Футбол | 29.04.2023, 15:55
Днепр-1 обыграл Ингулец и продолжает преследование Шахтера
Днепр-1 обыграл Ингулец и продолжает преследование Шахтера
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Футбол | 28.04.2023, 16:58
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Кремень – Эпицентр, Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 29.04.2023, 15:30
Кремень – Эпицентр, Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кремень – Эпицентр, Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
27.04.2023, 21:43 8
Теннис
Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»
Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»
28.04.2023, 07:46 23
Бокс
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
28.04.2023, 05:10 5
Бокс
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
29.04.2023, 00:11 5
Футбол
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
28.04.2023, 20:08
Футбол
Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи
Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи
27.04.2023, 19:00 44
Футбол
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
28.04.2023, 06:26
Футбол
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
28.04.2023, 15:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности