Заря – Черноморец – 3:1. Видео голов и обзор матча
Уверенная победа команды Ван Леувена
Сегодня, 29 апреля «Заря» в 23-м туре УПЛ обыграла «Черноморец» 3:1. Вашему вниманиб обзор самых ярких моментов матча.
«Заря» – «Черноморец» – 3:1
Герреро (16), Антюх (34), Русин (80) - Ермаков (45), Бадибанга (89).
Имереков (43) - Авагимян (19), Васильев (64).
«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Вантух, Бутко, Бражко, Шахов, Булеца (Мишнев, 61), Русин (Полегенько, 83), Антюх (Дрышлюк, 83), Герреро (Погорелый, 90).
«Черноморец»: Непогодов, Путря, Брагару, Салюк, Васильев (Политило, 81), Гучек (Шторгин, 72), Кузык, Авагимян (Войтиховский, 78), Бадибанга, Демченко, Ермаков.
События матча
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