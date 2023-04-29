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  4. Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Мы хотели проводить замены раньше»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 17:08 |
227
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Мы хотели проводить замены раньше»

Тренер «Зари» – о матче против «Черноморца»

29 апреля 2023, 17:08 |
227
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Мы хотели проводить замены раньше»
UA-Футбол. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Зари» Патрик Ван Леувен поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против «Черноморца» (победа 3:1):

– Начали мы игру хорошо, сразу начали появляться моменты для реализации – это хорошо. Вообще хорошие результаты мы показали и в итоге первого тайма. Мы хотели проводить замены раньше, чтобы ребята смогли отдохнуть до следующего поединка, а он уже в среду, очень короткий срок для подготовки.

К началу перерыва мы пропустили гол и были некоторые моменты, которые хотелось бы забивать, но не суждено. Много моментов у Герреро, сказал, что он должен больше бить по воротам, когда готов к этому. Также хорошо сыграл в паре с Назарием Русиным и счет стал 3:1 в нашу пользу. Это футбол – кто забивает больше, тот побеждает.

– Почему Ваша команда отказалась от интенсивного прессинга у ворот соперника по перерыву?
– Погодные условия для футбола были очень хорошие, но некоторые игроки «долго не видели солнца», не привыкли к такой теплой погоде и спустя некоторое время устали. Также «Черноморец» не всегда давал такую возможность для прессинга.

– У «Зари» в этом сезоне было очень много самых острых моментов, но, к сожалению, многие из них остались нереализованными. Будете ли Вы работать над этими аспектами игры, которые могли бы точно пригодиться в будущих еврокубках.
– Мы над этими аспектами работаем всегда, на каждой тренировке. Поэтому об этом и речь не идет. Будем на видео разбирать ошибки каждого игрока, показывать им, что было сделано неверно, а потом уже на практике оттачивать теорию.

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Патрик ван Леувен Заря Луганск Заря - Черноморец Украинская Премьер-лига
Источник ФК Заря Луганск
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