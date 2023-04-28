В Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче 23-го тура украинской Премьер-Лиги луганская «Заря» будет принимать «Черноморец». Интересно, что на данный момент подопечные Патрика Ван Леувена набрали 46 очков в 22 играх, а одесситы ровно на половину меньше – 23.

Заря

Если бы не досадное поражение от «Кривбасса» со счетом 0:1 в 20-м туре, то вполне можно было бы сказать, что в весенней части турнира футболисты «Зари» выступают по чемпионскому графику. Судите сами, в их активе 6 побед в 7 матчах, включая над прямыми конкурентвми за награды «Динамо» 1:0 и «Днепром-1» 2:1.

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Уже очевидно, что нидерландскому наставнику удалось в зимнее межсезонье хорошо подготовить команду ко второму кругу и стабилизировать состав. Причем потеряв из-за травмы основного голкипера Дмитрия Мацапуру, тренерский штаб нашел ему адекватную замену в лице молодого вратаря 19-летнего Александра Сапутина, который уже неоднократно выручал своих партнеров. А что касается передней линии, то весной «Заря» забила уже 13 голов и по общему количеству входит в тройку самых результативных команд чемпионата.

Все эти успехи «Зари» происходят на фоне разговоров о том, что ее футболисты не всегда вовремя получают зарплату. Если это так на самом деле, то подопечным Ван Леувена только честь и хвала. Оказывается можно даже в таких условиях показывать положительные результаты.

И еще. Матч с «Черноморцем» мог бы быть дополнен интригой, если в нем смог бы принять участие арендованный одесситами у «Зари» форвард Даниил Алефиренко, который в последнее время много забивает. Но он пропустит предстоящую игру из-за дисквалификации. Кстати, как и защитник луганского клуба Игорь Снурницын.

Черноморец

Подопечные Романа Григорчука тоже неплохо провели первую половину второго круга, одержав 3 победы, 3 матча завершили вничью и только один раз проиграли у себя дома полтавской «Ворскле» 0:1. Уже упоминавшийся Даниил Алефиренко на сегодня имеет 7 забитых мячей (6 из них он провел весной) и входит в десятку лучших бомбардиров чемпионата.

Такой отличный старт второй части чемпионата, как, кстати, и финиш первого круга, позволил «Черноморцу» покинуть группу аутсайдеров, которые расположились внизу турнирной таблицы. Однако расслабляться еще рано, ведь впереди еще 8 матчей и все команды будут прикладывать усилия, чтобы подняться как можно выше. Поэтому даже в поединке с одними из лидеров чемпионата одесситам надо постараться взять свои очки.

К тому же, в матче первого круга «Черноморец» проиграл «Заре» на условно своем поле (игра проходила в Ковалевке) с разгромным счетом 0:4. И было не правильно одесситам не думать о реванше.

Статистика матчей

Вообще на уровне украинской Премьер-Лиги соперники провели 36 матчей. 15 побед у «Черноморца» и 14 у «Зари». Остальные 7 поединков завершились вничью. А в матче первого круга в ворота одесситов голы забивали Сергей Булеца, Игорь Кирюханцев, Назарий Русин и Евгений Шахов.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Вантух, Полегенько, Бражко, Антюх, Мишнев, Булеца, Русин

«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Салюк, Билый, Брагару, Путря, Васильев, Кузык, Политыло, Авагимян, Бадибанга

Прогноз на противостояние:

Предвкушаем интересный футбол на киевском стадионе «Динамо», так обе команды сейчас, что называется, на ходу. Голы должны быть. Предположим, что выиграет «Заря» 2:1.

29 апреля, суббота