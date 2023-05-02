Луганская «Заря» и ривненский «Верес» встретятся 3 мая в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится на киевском стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Стартовый свисток арбитра Виктора Копиевского должен прозвучать в 15:00.

Футболисты обеих команд в хорошем настроении подходят к очному противостоянию. «Верес» в прошлом туре наконец-то прервал свою безвыигрышную серию, которая составила 11 матчей. В двух предыдущих турах команда набрала 4 очка и немного поправила свое турнирное положение, отдалившись от зоны вылета на 5 очков.

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«Заря» во втором круге чемпионата страны продолжает ковать победы. Виктория над «Черноморцем» в прошлом туре стала уже седьмой в восьми матчах второй половины национального первенства. Беспроигрышная домашняя клубная рекордная серия «Зари» в УПЛ продолжается 18 игр: 14 побед и 4 ничьи. На своем поле луганчане не проигрывают в УПЛ 12 игр подряд: 10 побед и 2 ничьи. Луганский клуб занимает третье место и сохраняет шансы побороться за серебряные медали.

«Заря» и «Верес» играли между собой 11 раз. 5 побед на счету луганского клуба, 6 матчей выиграл клуб из Ровно. В матче первого круга «Заря» выиграла со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Верес», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.