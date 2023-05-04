Почти весь матч в меньшинстве. Нескучная ничья Металлиста 1925 и Руха
Арбитр предъявил две красные карточки
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 24-й тур.
«Металлист 1925» – «Рух» – 0:0
Мартынюк (33), Русин (55), Габелок (68) – Дидык (25), Холод (41).
Е.Ткачук (6) – Холод (87).
«Металлист 1925»: Сидоренко, Безуглый, Ткачук Е., Курило, Жичиков, Габелок (Ткачук А., 89), Русин, Кравченко (Рудовский, 8), Мартынюк, Ременюк (Ногейра, 64), Чирук (Островский, 64).
«Рух»: Панькив, Роман, Дидык, Холод, Лях, Притула (Карабин, 70), Пидгурский, Таллес, Мисик (Квасница, 57), Соломон (Столярчук, 90+1), Климчук.
Арбитр: Виталий Романов (Днепр).
Стадион: НТК имени Банникова (Киев).
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