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Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 14:56 | Обновлено 04 мая 2023, 15:03
347
1

Почти весь матч в меньшинстве. Нескучная ничья Металлиста 1925 и Руха

Арбитр предъявил две красные карточки

04 мая 2023, 14:56 | Обновлено 04 мая 2023, 15:03
347
1
Почти весь матч в меньшинстве. Нескучная ничья Металлиста 1925 и Руха

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Металлист 1925» – «Рух» – 0:0

Мартынюк (33), Русин (55), Габелок (68) – Дидык (25), Холод (41).

Е.Ткачук (6) – Холод (87).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Безуглый, Ткачук Е., Курило, Жичиков, Габелок (Ткачук А., 89), Русин, Кравченко (Рудовский, 8), Мартынюк, Ременюк (Ногейра, 64), Чирук (Островский, 64).

«Рух»: Панькив, Роман, Дидык, Холод, Лях, Притула (Карабин, 70), Пидгурский, Таллес, Мисик (Квасница, 57), Соломон (Столярчук, 90+1), Климчук.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: НТК имени Банникова (Киев).

МЕТАЛЛИСТ 1925 – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Mr Voevudskiy
Нечего этим днарям в вышке делать!
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