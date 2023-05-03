В четверг, 4 мая, на поле стадиона НТК им. В. Банникова встретятся харьковский «Металлист 1925» и львовский «Рух». Начало матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги назначено на 13:00.

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В последних трех турах «1925-е» набрали 5 очков и немного поправили свое турнирное положение. В позапрошлом туре они наконец прервали свою безвыигрышную серию, обыграв земляков «Руха» из ФК «Львов». Сейчас харьковский клуб с 24 очками занимает 10-е место. Отрыв от зоны вылета составляет 7 очков.

«Рух» в последний раз выигрывал в самом начале второго круга – 2:1 у харьковского «Металлиста». В следующих 8 матчах команда 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Отступать подопечным Виталия Пономаренко уже некуда, ведь команду от зоны вылета отделяет всего одно очко. Отметим, что под руководством Пономаренко «Рух» еще ни разу не выиграл (3 ничьи и 3 поражения).

«Металлист 1925» и «Рух» сыграли друг с другом 6 матчей. Дважды победили харьковчане, один раз выиграли львовяне, три матча завершились вничью. В матче первого круга нынешнего чемпионата зафиксирован результат 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Рух», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.