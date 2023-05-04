ЭДМАР: «Сегодня, скорее, один балл мы добыли»

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста 1925» Эдмар поделился впечатлениями от матча с «Рухом» (0:0) в 24-м туре УПЛ. Напомним, уже на 6-й минуте встречи «1925-е» остались вдесятером после удаления с поля защитника Евгения Ткачука.

– Сегодня команда заслуживает похвалы, с первых минут играли в меньшинстве…

– Да, было тяжело. Ребята сами понимали, что нужно вдвое больше бегать после удаления. Благодарю ребят за самоотдачу и характер, который они показали. Мы, играя вдесятером, имели моменты, но не смогли их реализовать. Но сам факт, мы их создавали. За эту игру могу сказать команде только спасибо.

– Удаление на пятой минуте сломало весь план на игру?

– Конечно, никто не думал, что так будет. Хорошо, что игроки переключились и хорошо сыграли. Планировали играть иначе, но как случилось. Еще раз благодарю футболистов и рад, что все так закончилось.

– Сегодня вы на замену выпустили молодых игроков: Островского и Ногейру. Наверное, для них было трудно войти в такой поединок?

– Только через такие матчи они наберутся опыта. Мы вместе с руководством хотим делать ставку на молодежь, которая будет являться лицом клуба в будущем. Островский и Ногейра сыграли неплохо, но еще нужно улучшать некоторые элементы, а опытным игрокам им в этом помогать.

– Продолжается 4-матчевая беспроигрышная серия, но, пожалуй, хотелось бы, чтобы в ней было больше побед?

– Всегда хочется побед, но сейчас в чемпионате все матчи непредсказуемы. Надо быть в тонусе и набирать очки. Для нас каждый бал важен и сегодня, скорее, один добыли, чем два потеряли.