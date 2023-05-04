Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЭДМАР: «Сегодня, скорее, один балл мы добыли»
Чемпионат Украины
Металлист 1925
04.05.2023 13:00 – FT 0 : 0
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 16:15 | Обновлено 04 мая 2023, 16:20
300
0

ЭДМАР: «Сегодня, скорее, один балл мы добыли»

Тренер «Металлиста 1925» – о поединке с «Рухом»

04 мая 2023, 16:15 | Обновлено 04 мая 2023, 16:20
300
0
ЭДМАР: «Сегодня, скорее, один балл мы добыли»
ФК Металлист 1925. Эдмар

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста 1925» Эдмар поделился впечатлениями от матча с «Рухом» (0:0) в 24-м туре УПЛ. Напомним, уже на 6-й минуте встречи «1925-е» остались вдесятером после удаления с поля защитника Евгения Ткачука.

– Сегодня команда заслуживает похвалы, с первых минут играли в меньшинстве…

– Да, было тяжело. Ребята сами понимали, что нужно вдвое больше бегать после удаления. Благодарю ребят за самоотдачу и характер, который они показали. Мы, играя вдесятером, имели моменты, но не смогли их реализовать. Но сам факт, мы их создавали. За эту игру могу сказать команде только спасибо.

– Удаление на пятой минуте сломало весь план на игру?

– Конечно, никто не думал, что так будет. Хорошо, что игроки переключились и хорошо сыграли. Планировали играть иначе, но как случилось. Еще раз благодарю футболистов и рад, что все так закончилось.

– Сегодня вы на замену выпустили молодых игроков: Островского и Ногейру. Наверное, для них было трудно войти в такой поединок?

– Только через такие матчи они наберутся опыта. Мы вместе с руководством хотим делать ставку на молодежь, которая будет являться лицом клуба в будущем. Островский и Ногейра сыграли неплохо, но еще нужно улучшать некоторые элементы, а опытным игрокам им в этом помогать.

– Продолжается 4-матчевая беспроигрышная серия, но, пожалуй, хотелось бы, чтобы в ней было больше побед?

– Всегда хочется побед, но сейчас в чемпионате все матчи непредсказуемы. Надо быть в тонусе и набирать очки. Для нас каждый бал важен и сегодня, скорее, один добыли, чем два потеряли.

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Жаль, что не выиграли, имея численное большинство»
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
Металлист 1925 – Рух – 0:0. Без голов. Обзор матча
Эдмар Металлист 1925 Металлист 1925 - Рух Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Футбол | 03 мая 2023, 17:40 51
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери

Николай Балакин не засчитал гол в ворота «Шахтера» после удара Немчанинова

Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Футбол | 03 мая 2023, 21:25 93
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным

Поединок привлек внимание Комитета честной игры УАФ

Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»
Футбол | 04.05.2023, 14:16
Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»
Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»
Рекордный гол Холанда. Ман Сити разгромил Вест Хэм и вышел в лидеры АПЛ
Футбол | 03.05.2023, 23:59
Рекордный гол Холанда. Ман Сити разгромил Вест Хэм и вышел в лидеры АПЛ
Рекордный гол Холанда. Ман Сити разгромил Вест Хэм и вышел в лидеры АПЛ
Почти весь матч в меньшинстве. Нескучная ничья Металлиста 1925 и Руха
Футбол | 04.05.2023, 14:56
Почти весь матч в меньшинстве. Нескучная ничья Металлиста 1925 и Руха
Почти весь матч в меньшинстве. Нескучная ничья Металлиста 1925 и Руха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
03.05.2023, 14:25 31
Футбол
Одни из лучших. Стали известны соперницы Костюк в полуфинале Мадрида
Одни из лучших. Стали известны соперницы Костюк в полуфинале Мадрида
02.05.2023, 19:20
Теннис
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
03.05.2023, 18:12 2
Другие виды
Александр ГВОЗДИК: «Действительно верил, что россияне – наши братья»
Александр ГВОЗДИК: «Действительно верил, что россияне – наши братья»
03.05.2023, 15:58 3
Бокс
Со спорным решением. Шахтер победил Минай
Со спорным решением. Шахтер победил Минай
03.05.2023, 14:48 262
Футбол
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
03.05.2023, 11:04 4
Футбол
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
02.05.2023, 22:23 15
Футбол
Стали известны все полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
04.05.2023, 11:40 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности