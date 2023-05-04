Металлист 1925

В четверг, 4 мая, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги в Киеве отношения выяснили харьковский «Металлист» и львовский «Рух».

Игра завершилась вничью 0:0.

Напомним, харьковчане с 6-й минуты играли в меньшинстве после удаления с поля Евгения Ткачука. На 87-й минуте составы команд стали равными – досрочно отдыхать отправился игрок «Руха» Холод.