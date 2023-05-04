04.05.2023 13:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига04 мая 2023, 15:56 | Обновлено 04 мая 2023, 16:05
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Металлист 1925 – Рух – 0:0. Без голов. Обзор матча
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04 мая 2023, 15:56 | Обновлено 04 мая 2023, 16:05
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В четверг, 4 мая, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги в Киеве отношения выяснили харьковский «Металлист» и львовский «Рух».
Напомним, харьковчане с 6-й минуты играли в меньшинстве после удаления с поля Евгения Ткачука. На 87-й минуте составы команд стали равными – досрочно отдыхать отправился игрок «Руха» Холод.
События матча
87’
Игрок команды Рух Львов получает красную карточку.
6’
Yevgeniy Tkachuk (Металлист 1925) получает красную карточку.
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