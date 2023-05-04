Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Рух – 0:0. Без голов. Обзор матча
Чемпионат Украины
Металлист 1925
04.05.2023 13:00 – FT 0 : 0
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 15:56 | Обновлено 04 мая 2023, 16:05
115
0

Металлист 1925 – Рух – 0:0. Без голов. Обзор матча

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

04 мая 2023, 15:56 | Обновлено 04 мая 2023, 16:05
115
0
Металлист 1925 – Рух – 0:0. Без голов. Обзор матча
ФК Металлист 1925

В четверг, 4 мая, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги в Киеве отношения выяснили харьковский «Металлист» и львовский «Рух».

Игра завершилась вничью 0:0.

Напомним, харьковчане с 6-й минуты играли в меньшинстве после удаления с поля Евгения Ткачука. На 87-й минуте составы команд стали равными – досрочно отдыхать отправился игрок «Руха» Холод.

События матча

87’
Игрок команды Рух Львов получает красную карточку.
6’
Yevgeniy Tkachuk (Металлист 1925) получает красную карточку.
По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Жаль, что не выиграли, имея численное большинство»
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
ЭДМАР: «Сегодня, скорее, один балл мы добыли»
видео голов и обзор Рух Львов Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 - Рух
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»
Футбол | 04 мая 2023, 14:16 5
Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»
Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»

Игрок «Миная» - об игре с «горняками» Донецка

ВИДЕО. Ворскла после красивой комбинации оформила гол в ворота Динамо
Футбол | 04 мая 2023, 15:30 1
ВИДЕО. Ворскла после красивой комбинации оформила гол в ворота Динамо
ВИДЕО. Ворскла после красивой комбинации оформила гол в ворота Динамо

Руслан Степанюк реализовал выход один на один

Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Футбол | 03.05.2023, 17:40
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Рекордный гол Холанда. Ман Сити разгромил Вест Хэм и вышел в лидеры АПЛ
Футбол | 03.05.2023, 23:59
Рекордный гол Холанда. Ман Сити разгромил Вест Хэм и вышел в лидеры АПЛ
Рекордный гол Холанда. Ман Сити разгромил Вест Хэм и вышел в лидеры АПЛ
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
Другие виды | 03.05.2023, 18:12
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
03.05.2023, 08:35
Теннис
Со спорным решением. Шахтер победил Минай
Со спорным решением. Шахтер победил Минай
03.05.2023, 14:48 262
Футбол
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
02.05.2023, 21:25 3
Футбол
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
03.05.2023, 14:25 31
Футбол
Экс-украинская биатлонистка восстановила гражданство рф
Экс-украинская биатлонистка восстановила гражданство рф
03.05.2023, 18:59 7
Биатлон
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
02.05.2023, 16:58
Бокс
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
03.05.2023, 06:30 9
Футбол
Часть российских спортсменов после проверки не допущены к ЧМ-2023 по дзюдо
Часть российских спортсменов после проверки не допущены к ЧМ-2023 по дзюдо
02.05.2023, 20:23 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности