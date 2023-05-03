В четверг, 4 мая, «Металлист 1925» в Киеве сыграет матч 24-го тура УПЛ против «Руха». Руховцы удерживают две гостевые клубные антирекордные серии: проигрышную, которая длится 4 игры, и пропускную – 7 игр.

Металлист 1925

Подопечные Эдмара в предыдущих трех матчах в УПЛ не знали горечи поражений, набрав 5 очков и закрепившись в середине турнирной таблицы. Вместе с тем, на своем поле игроки харьковского клуба выступают не совсем удачно. «Металлисты» не могут одержать домашнюю победу в течение трех игр (ничья и два поражения), а забить гол на своем поле в течение 281 минуты подряд. С особым настроением готовятся к поединку три игрока «Металлиста 1925» Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин и Андрей Ременюк, в свое время выступавшие и за «Рух».

Рух

Руховцы не побеждают в чемпионате на протяжении уже 8 игр: три ничьи и пять поражений. Как следствие, «желто-черные» находиться вплотную к зоне вылета в Первую лигу. «Рух» удерживает две гостевые клубные антирекордные серии: проигрышную, которая длится 4 игры, и пропускную – 7 игр. Подопечные Виталия Пономарева в рамках подготовки к игре с «Металлистом 1925» особое внимание уделили теоретическим занятиям и изучению будущего соперника. В связи с насыщенностью календаря понятно, что много времени на подготовку нет, поэтому необходимо за ограниченный промежуток в надлежащем состоянии подойти к важному матчу.

Статистика встреч

«Рух» и «Металлист 1925» в УПЛ провели пока две игры: одна победа «металлистов» и ничья. Последний раз руховцы играли на поле «Металлиста 1925» 25 июля 2021 года и уступили со счетом 1:2. В составе харьковского клуба голы забивали Дмитрий Крыськив и Юрий Батюшин, у львовского – Орест Кузык. Всех авторов голов уже нет в нынешних составах команд. Матч первого круга текущего сезона завершился вничью со счётом 1:1. Первым отличился нынешний капитан «Руха» Алексей Довгий, а спас харьковчан от поражения капитан «металлистов» Артем Габелок.

Фемида

Арбитром матча назначен Виталий Романов (Днепр), который провел уже 126 игр в УПЛ. Ранее «Металлист 1925» при Романове отыграл два матча в чемпионатах, одержав домашнюю победу и потерпев гостевое поражение. «Рух» же при этом арбитре провел 5 игр в УПЛ: две победы, ничья и два поражения.

Прогноз на противостояние

«Металлист 1925» в последних трех матчах дважды сыграл вничью. «Рух», учитывая его пребывание в нижней части турнирной таблицы, будет играть на победу. В предстоящей встрече спрогнозируем боевую ничью.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Е. Ткачук, Безуглый, Курило, Капинус, Габелок, Русин, Кравченко, Мартынюк, Дмитренко, Бычек.

«Рух»: Панькив, Роман, Холод, Дидык, Лях, Рунич, Эдсон, Таллес, Довгий, Соломон, Климчук.

4 мая, четверг