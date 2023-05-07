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Заря
08.05.2023 17:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 17:54 | Обновлено 07 мая 2023, 17:57
267
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Заря – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией игры 25-го тура Украинской Премьер-лиги

07 мая 2023, 17:54 | Обновлено 07 мая 2023, 17:57
267
0
Заря – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 8 мая, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и харьковский «Металлист 1925». Начало матча на киевском стадионе «Динамо» им. В. Лобановского назначено на 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды перед личной встречей имеют в активе беспрогрышные серии из четырех матчей. Но если у «Зари» дела идут хорошо на протяжении всего второго круга чемпионата, то «Металлист 1925» свою первую победу в весенней части сезона одержал только 23 апреля.

«Заря» во втором круге выиграла восемь матчей из девяти. В частности, подопечные Патрика ван Леувана победили киевское «Динамо», с которым ведут борьбу за третье место, а также «Днепр-1», занимающий второе место в турнирной таблице. Проиграла «Заря» только криворожскому «Кривбассу».

«Металлист 1925» свою единственную во втором круге победу добыл в матче против ФК «Львов» – главного аутсайдера чемпионата. Пять раз команда Эдмара и Голодюка сыграла вничью, трижды проиграла. Благодаря серии без поражений харьковский клуб оторвался от зоны вылета, но расслабляться пока рано.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Металлист 1925», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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