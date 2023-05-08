Первая победа за 10 матчей. Рух во Львове разгромил Ингулец
Львовский клуб выиграл у соперников со счетом 3:0
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
Рух – Ингулец – 3:0
Соломон, 14, Климчук, 47, 90+5
Климчук, 84, Рунич, 87, Подгурский, 90+3 – Ковалев, 84
«Рух»: Панькив – Роман, Дидык, Слюбик, Лях – Притула, Подгурский, Таллес (Карабин, 55) – Альваренга (Квасница, 84), Климчук, Соломон-Отабор (Рунич, 79).
«Ингулец»: Билык - Нагиев (Марусич, 56), Поспелов, Ковалев, Смоляков - Клименко (Коробенко, 70), Кухарук, Запорожец - Одарюк (Сидоренко, 46), Резепов (Ситало, 46), Козыренко (Мельничук, 46) .
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Стадион: «Арена Львов».
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