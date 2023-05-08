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  4. Первая победа за 10 матчей. Рух во Львове разгромил Ингулец
Чемпионат Украины
Рух Львов
08.05.2023 15:00 – FT 3 : 0
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 16:59 |
933
4

Первая победа за 10 матчей. Рух во Львове разгромил Ингулец

Львовский клуб выиграл у соперников со счетом 3:0

08 мая 2023, 16:59 |
933
4
Первая победа за 10 матчей. Рух во Львове разгромил Ингулец
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

Рух – Ингулец – 3:0

Соломон, 14, Климчук, 47, 90+5

Климчук, 84, Рунич, 87, Подгурский, 90+3 – Ковалев, 84

«Рух»: Панькив – Роман, Дидык, Слюбик, Лях – Притула, Подгурский, Таллес (Карабин, 55) – Альваренга (Квасница, 84), Климчук, Соломон-Отабор (Рунич, 79).

«Ингулец»: Билык - Нагиев (Марусич, 56), Поспелов, Ковалев, Смоляков - Клименко (Коробенко, 70), Кухарук, Запорожец - Одарюк (Сидоренко, 46), Резепов (Ситало, 46), Козыренко (Мельничук, 46) .

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Стадион: «Арена Львов».

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Рух Львов Ингулец Рух - Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отчеты
Источник Sport.ua
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Burevestnik
у Інгульця репетиція на гру з ШД: буде  близько 0:6 + відремонтована коробка передач автобуса і оплата за проживання.   
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Springfield
Почитать бы интервью с Поворознюком.
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