В понедельник, 8 мая, «Рух» на «Арене Львов» будет принимать «Ингулец». Львовский клуб не знает вкуса побед в чемпионате уже 9 туров подряд и у «Ингульца» в УПЛ еще не побеждал. Старт поединка запланирован на 15:00 по Киеву.

Безвыигрышная серия руховцев в УПЛ явно затянулась и с 12 марта длится уже 9 игр: четыре ничьи и пять поражений. «Желто-черные» удерживают две домашние клубные антирекордные серии в чемпионате: безвыигрышную, продолжающуюся шесть игр (пять ничьих и поражение) и ничейную (три игры). «Рух» при Виталии Пономареве в чемпионате еще не побеждал – в 7-ми матчах: четыре ничьи и три поражения.

Подопечные Сергея Ковальца в последний раз в чемпионате забивали голы еще 19 апреля и именно в переносной игре с «Рухом». С тех пор безголевая серия «Ингульца» длится в УПЛ 345 минут.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Ингулец» в украинской версии сайта.