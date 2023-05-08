В понедельник, 8 мая, «Рух» на «Арене Львов» будет принимать «Ингулец». Львовский клуб не знает вкуса побед в чемпионате уже 9 туров подряд и у «Ингульца» в УПЛ еще не побеждал.

Рух

Безвыигрышная серия руховцев в УПЛ явно затянулась и с 12 марта длится уже 9 игр: четыре ничьи и пять поражений. «Желто-черные» удерживают две домашние клубные антирекордные серии в чемпионате: безвыигрышную, продолжающуюся шесть игр (пять ничьих и поражение) и ничейную (три игры). «Рух» при Виталии Пономареве в чемпионате еще не побеждал – в 7-ми матчах: четыре ничьи и три поражения.

В прошлом туре руховцы почти весь матч имели численное преимущество в игре с «Металлистом 1925», но «размочить» ворота харьковского клуба так и не сумели. После игры Пономарев отметил: «Мы еще ни одного матча не сыграли оптимальным составом. Но у нас нет другого выхода. Есть много хороших молодых и перспективных ребят. Нам нужно выполнять основную задачу – остаться в УПЛ. Работаем над тем, чтобы правильно настраивать футболистов в психологическом плане. С каждой игрой они получают большой опыт, я в этих футболистов очень верю, это действительно хорошие игроки». Из-за дисквалификации пропустит игру Виталий Холод.

Ингулец

Подопечные Сергея Ковальца в последний раз в чемпионате забивали голы еще 19 апреля и именно в переносной игре с «Рухом». С тех пор безголевая серия «Ингульца» длится в УПЛ 345 минут. Главный тренер петровцев после прошлой игры с «Кривбассом» отметил, что команду подводит реализация. «В каждой игре мы создаем моменты, но не хватает их реализации. Работаем над этим на тренировках. Надеемся, что в следующих матчах как раз забьем свои мячи», - сказал Ковалец. Из-за удаления в прошлом туре пропустит игру на «Арене Львов» Иван Головкин. Сергей Ковалец во главе разных клубов может потерпеть 50-е поражение в УПЛ.

Статистика встреч

«Рух» и «Ингулец» в УПЛ провели уже три игры и руховцы еще не побеждали петровцев: поражение и две ничьи. В последний раз «Рух» принимал «Ингулец» еще 8 ноября 2020 года и матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2. В составе львовского клуба голы забивали Марьян Мысык и Даниил Кондраков, а у «Ингульца» – Младен Бартулович и Александр Козак. Матч первого круга текущего сезона завершился победой петровцев – 1:0. Победный гол с пенальти провел капитан команды Максим Ковалев. В общей сложности «Рух» не забивает голов «Ингульцу» на протяжении 214-ти минут.

Фемида

Арбитром матча назначена Катерина Монзуль (Харьков), которая провела 72 игры в УПЛ. Ранее «Рух» при Монзуль отыграл три матча в чемпионатах, одержав две победы и один раз сыграв вничью. «Ингулец» же при этом арбитре провел 6 игр в УПЛ: по две победы, ничьих и поражения.

Прогноз на противостояние

Безвыигрышный сериал «Руха» явно затянулся. Львовяне, учитывая их пребывание в нижней части турнирной таблицы, изо всех сил будут стараться взять три очка. Спрогнозируем минимальную победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Роман, Китела, Дидык, Лях, Рунич, Пидгурский, Таллес, Мысык, Соломон, Климчук.

«Ингулец»: Билык, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Клименко, Коробенко, Резепов, Одарюк, Козыренко.

8 мая, понедельник