Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Рух Львов
08.05.2023 15:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 02:56 | Обновлено 08 мая 2023, 03:06
81
0

Рух – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Львовяне еще не побеждали петровцев

08 мая 2023, 02:56 | Обновлено 08 мая 2023, 03:06
81
0
Рух – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 8 мая, «Рух» на «Арене Львов» будет принимать «Ингулец». Львовский клуб не знает вкуса побед в чемпионате уже 9 туров подряд и у «Ингульца» в УПЛ еще не побеждал.

Рух

Безвыигрышная серия руховцев в УПЛ явно затянулась и с 12 марта длится уже 9 игр: четыре ничьи и пять поражений. «Желто-черные» удерживают две домашние клубные антирекордные серии в чемпионате: безвыигрышную, продолжающуюся шесть игр (пять ничьих и поражение) и ничейную (три игры). «Рух» при Виталии Пономареве в чемпионате еще не побеждал – в 7-ми матчах: четыре ничьи и три поражения.

В прошлом туре руховцы почти весь матч имели численное преимущество в игре с «Металлистом 1925», но «размочить» ворота харьковского клуба так и не сумели. После игры Пономарев отметил: «Мы еще ни одного матча не сыграли оптимальным составом. Но у нас нет другого выхода. Есть много хороших молодых и перспективных ребят. Нам нужно выполнять основную задачу – остаться в УПЛ. Работаем над тем, чтобы правильно настраивать футболистов в психологическом плане. С каждой игрой они получают большой опыт, я в этих футболистов очень верю, это действительно хорошие игроки». Из-за дисквалификации пропустит игру Виталий Холод.

Ингулец

Подопечные Сергея Ковальца в последний раз в чемпионате забивали голы еще 19 апреля и именно в переносной игре с «Рухом». С тех пор безголевая серия «Ингульца» длится в УПЛ 345 минут. Главный тренер петровцев после прошлой игры с «Кривбассом» отметил, что команду подводит реализация. «В каждой игре мы создаем моменты, но не хватает их реализации. Работаем над этим на тренировках. Надеемся, что в следующих матчах как раз забьем свои мячи», - сказал Ковалец. Из-за удаления в прошлом туре пропустит игру на «Арене Львов» Иван Головкин. Сергей Ковалец во главе разных клубов может потерпеть 50-е поражение в УПЛ.

Статистика встреч

«Рух» и «Ингулец» в УПЛ провели уже три игры и руховцы еще не побеждали петровцев: поражение и две ничьи. В последний раз «Рух» принимал «Ингулец» еще 8 ноября 2020 года и матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2. В составе львовского клуба голы забивали Марьян Мысык и Даниил Кондраков, а у «Ингульца» – Младен Бартулович и Александр Козак. Матч первого круга текущего сезона завершился победой петровцев – 1:0. Победный гол с пенальти провел капитан команды Максим Ковалев. В общей сложности «Рух» не забивает голов «Ингульцу» на протяжении 214-ти минут.

Фемида

Арбитром матча назначена Катерина Монзуль (Харьков), которая провела 72 игры в УПЛ. Ранее «Рух» при Монзуль отыграл три матча в чемпионатах, одержав две победы и один раз сыграв вничью. «Ингулец» же при этом арбитре провел 6 игр в УПЛ: по две победы, ничьих и поражения.

Прогноз на противостояние

Безвыигрышный сериал «Руха» явно затянулся. Львовяне, учитывая их пребывание в нижней части турнирной таблицы, изо всех сил будут стараться взять три очка. Спрогнозируем минимальную победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Роман, Китела, Дидык, Лях, Рунич, Пидгурский, Таллес, Мысык, Соломон, Климчук.

«Ингулец»: Билык, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Клименко, Коробенко, Резепов, Одарюк, Козыренко.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

8 мая, понедельник

«Рух» – «Ингулец»
Львов. Стадион «Арена Львов». 15:00
ТВ-трансляция на телеканале УНИАН и на YouTube-канале Football Hub
Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)
РУХ – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:0
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Ворскла
Минай – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Минай – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Ингулец Рух - Ингулец прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Футбол | 07 мая 2023, 17:50 26
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство

Команды идут вровень в таблице по потерям

Зинченко получил среднюю оценку за матч Арсенала против Ньюкасла
Футбол | 07 мая 2023, 23:23 1
Зинченко получил среднюю оценку за матч Арсенала против Ньюкасла
Зинченко получил среднюю оценку за матч Арсенала против Ньюкасла

Автор первого гола Мартин Эдегор получил самую высокую в матче оценку 8.2

Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Футбол | 07.05.2023, 19:54
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
Футбол | 07.05.2023, 11:22
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
ВИДЕО. Два покера и 9 мячей! Лион на 90+9-й выиграл перестрелку у Монпелье
Футбол | 08.05.2023, 03:41
ВИДЕО. Два покера и 9 мячей! Лион на 90+9-й выиграл перестрелку у Монпелье
ВИДЕО. Два покера и 9 мячей! Лион на 90+9-й выиграл перестрелку у Монпелье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
06.05.2023, 18:55 21
Футбол
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
06.05.2023, 15:23 5
Футбол
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
07.05.2023, 03:05 9
Бокс
Карлос САМБРАНО: «В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным»
Карлос САМБРАНО: «В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным»
06.05.2023, 10:05 5
Футбол
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
07.05.2023, 15:02 21
Футбол
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
07.05.2023, 03:50 1
Бокс
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
06.05.2023, 12:30
Хоккей
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
07.05.2023, 11:55 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности