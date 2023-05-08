Виталий ПОНОМАРЕВ: Верю, что эти ребята вырастут в качественных футболистов

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 25-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Ингулец». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу львовской команды.

После завершения поединка главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал победу своих подопечных:

«Считаю, что эта победа заслужена. Прежде всего, спасибо команде за самоотдачу. Эти очки для нас очень нужны, футболисты ощущали большое давление, на них влияет турнирное положение.

Нам нужна была победа для уверенности. Поэтому хорошо, что сегодня выиграли. Думаю, что ребята будут увереннее чувствовать себя во время следующих матчей, возможно, не будет такого давления на них. И они покажут футбол, в который умеют и могут играть качественно. Благодарю команду за эту победу.

Мы в такой ситуации, что победа немного улучшила наше положение. Я верю, что эти ребята вырастут в хороших качественных футболистах. Надеюсь, что наши молодые футболисты обретут уверенность. Прежде всего, это для них необходимо, чтобы победа дала им определенный толчок. Для них это очень важно.