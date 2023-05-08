Украина. Премьер лига08 мая 2023, 19:31 | Обновлено 08 мая 2023, 19:34
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Рух – Ингулец – 3:0. Дубль Климчука и ножницы в офсайде. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ
08 мая 2023, 19:31 | Обновлено 08 мая 2023, 19:34
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В понедельник, 8 мая, состоялся матч 25-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Ингулец». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу львовского клуба.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
Рух – Ингулец – 3:0
Голы: Соломон, 14, Климчук, 47, 90+5
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Видео голов и обзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Соломон (Рух Львов).
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