В понедельник, 8 мая, состоялся матч 25-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Ингулец». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу львовского клуба.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

Рух – Ингулец – 3:0

Голы: Соломон, 14, Климчук, 47, 90+5