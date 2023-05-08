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  4. Рух – Ингулец – 3:0. Дубль Климчука и ножницы в офсайде. Видео голов
Чемпионат Украины
Рух Львов
08.05.2023 15:00 – FT 3 : 0
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 19:31 | Обновлено 08 мая 2023, 19:34
202
0

Рух – Ингулец – 3:0. Дубль Климчука и ножницы в офсайде. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ

08 мая 2023, 19:31 | Обновлено 08 мая 2023, 19:34
202
0
Рух – Ингулец – 3:0. Дубль Климчука и ножницы в офсайде. Видео голов
ФК Рух Львов

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 25-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Ингулец». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу львовского клуба.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

Рух – Ингулец – 3:0

Голы: Соломон, 14, Климчук, 47, 90+5

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Соломон (Рух Львов).
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Рух Львов Ингулец Рух - Ингулец видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Юрий Климчук Вив Соломон-Отабор
Источник Sport.ua
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