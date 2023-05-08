Полуфиналы Свитолиной и Ястремской, 20-летие Алькараса и чудо от Штруффа

Завершились две теннисных недели, которые и у мужчин, и у женщин преимущественно проходили на кортах Мадрида. К сожалению, представители Украины не слишком порадовали своими выступлениями в столице Испании, зато было много приятных эмоций на турнирах менее престижных категорий. С них, пожалуй, и начнем.

Два турнира Свитолиной за две недели

Еще в начале апреля стало известно, что Элину пригласили сыграть на турнире WTA 125 в Сен-Мало во время второй недели больших соревнований в Мадриде, на которые она тоже получила уайлд-кард от организаторов. Вероятно, Свитолина адекватно оценивала свою нынешнюю форму и понимала, что в Испании надолго не задержится. Стоит ли лишний раз напоминать, что даже на пике она ни разу не заходила на Madrid Open дальше второго круга.

В этом году тенденция сохранилась и Элина проиграла Александре Саснович, которая никогда не блистала на грунте и сейчас переживает не лучшие моменты в карьере. Украинка сыграла этот матч довольно блекло, особых шансов на победу даже против такой Саснович не было. Перед турниром в Сен-Мало удалось еще немного потренироваться и набрать форму. На соперниц чуть ниже уровнем Элина выходила фавориткой почти в каждом матче. Впрочем, это ничего не значило в итоге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Два из трех первых поединков Элине удалось выиграть более-менее уверенно, но во втором круге встреча с бельгийкой Исалин Бонавантюр превратилась в настоящий трехсетовый триллер с тай-брейком в финальной партии. Таких заруб Элина не выигрывала давно, и победа в этом конкретном матче откровенно порадовала. Это именно то, что нужно для спортсменки, чтобы поверить в свои силы после возвращения в большой спорт. В полуфинале Свитолина сошлась с американкой Слоан Стивенс, с которой последний раз играла еще в финале триумфального Итогового турнира 2018 в Сингапуре. На этот раз победу одержала Стивенс, хотя матч был очень близкий (7:5, 7:6). Слоан тоже сейчас далека от лучших кондиций, но турнир она в итоге выиграла, одолев в финале Грет Миннен (6:3, 6:4).

Элина по результатам турнира в Сен-Мало поднимается в шестую сотню мирового рейтинга и дальше сыграет в Риме уже по замороженному рейтингу. К слову, на вторую неделю предстоящего турнира WTA 1000 у нее также есть запасной вариант – уайлд-кард на соревнования WTA 125 в Париже (15-21 мая).

Первый грунтовый полуфинал Ястремской за два года

Болельщики тенниса отлично помнят феноменальную игру Даяны на грунтовых соревнованиях в Страсбурге-2019, когда Ястремская выносила с корта даже таких титанов, как Арина Соболенко. После этого на глине у Даяны получалось откровенно слабо, было два выхода в 1/4 финала на WTA 250 и на этом все.

Перед соревнованиями WTA 125 в Реусе особых ожиданий откровенно не было, но следует признать, что Ястремская приятно удивила не только новой прической. После невнятного матча с Эжени Бушар в Мадриде, который запомнился больше не игрой, а наездом канадки на украинку в твиттере и последующим извинением, казалось, что против Сары Соррибес Тормо в первом круга в Каталонии шансов будет немного. Сара долгое время не играла из-за травмы голеностопа, но уже начала возвращение и на любимом покрытии в родной стране явно выглядела фавориткой. Тем не менее Даяна сумела неплохо сыграть на подаче, уже не впервые справившись с непростым стилем игры испанки.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Дале была победа над цепкой Анной Блинковой, которая в конце второго сета едва не затянула в третью партию, где могло быть больно. А в четвертьфинале был еще один неожиданный выигрыш над соперницей, которая хорошо умеет играть на грунте, да еще и левой рукой. Жиль Тайхманн подходила к матчу в статусе фаворита, а Даяна взяла и закрыла ее в двух сетах. Это была самая высокорейтинговая победа Ястремской со времен выигрыша у Алены Остапенко летом прошлого года в Бирмингеме. На грунте таких успехов не було с 2020-го. Вдвойне обиднее, что в полуфинале украинка уступила 21-летней американке Элизабет Мандлик, стартовавшей в квалификации. Даяна проиграла первую партию, затянула в финальный сет, но там, как известно, она побеждает довольно редко. Статистика подтверждает, это был пятый подряд проигранный трехсетовик. Что касается Мандлик, то в финале она уступила еще одной Соране Кырсте из Румынии, проиграв тай-брейк третьего сета. Это было лучшее достижение американки на глине, ранее максимум был четвертьфинал 100-тысячника ITF.

WTA 1000 Мадрид

Второй большой грунтовый турнир у женщин запомнился в первую очередь повторением финала соревнования WTA 500 в Штутгарте. Первая ракетка мира Ига Свёнтек снова сражалась против второй сеяной Арины Соболенко, но на этот раз уступила. Впервые за длительное время у кого-то есть реальные шансы потеснить польку с теннисного трона. Учитывая, что в ближайшее время Свёнтек нужно защищать победы в Риме и на Ролан Гаррос (3 тысячи очков в сумме), отрыв в 1774 очка выглядит не очень убедительным. Соболенко, к примеру, нужно защитить всего 480 зачетных баллов, но в Италии и Франции она никогда раньше не блистала. В общем, борьба за лидерство точно будет. Приятно, что есть за кого искренне поболеть в этой дуэли.

В Мадриде следует выделить выступление Леси Цуренко. Как и Свитолина, она здесь раньше никогда не добивалась весомых результатов, но в этом году показала, что возвращение в топ-50 ей по силам даже в 33 года (в конце мая будет уже 34). После приятного поднятия в рейтинге Леся стартовала сразу в основе и сумела на хорошем уровне отыграть несколько матчей. И если ранее здоровья зачастую хватало лишь на квалификацию, то здесь получилось впервые в карьере дойти до третьего круга. В первом раунде с Бронцетти ожидаемо проблем не возникло, а во втором удалось еще до матча Ястремской в трех сетах переиграть Тайхманн. Касаткина в третий раз подряд оказалась Лесе не по зубам, но перспективы на дальнейшие выступления на земле неплохие. В Риме Цуренко предстоит стартовать матчем против Свитолиной, это отличная возможность сравнять счет личных встреч, пока что Элина ведет 2:1. Зная Лесю, она точно не забыла, чем закончилась их последняя встреча в Цинциннати, и наверняка захочет поквитаться на корте.

Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

У Ангелины Калининой в этом году на любимом покрытии пока что все плохо. Откровенно говоря, ей не очень повезло с соперницей по второму кругу. Майяр Шериф на грунте играть любит и умеет, что она и продемонстрировала в последующих матчах. После победы над Джорджи и Калининой египтянка остановила Каролин Гарсию и Элизе Мертенс, проиграв лишь будущей чемпионке. Как ни странно, в Риме Ангелина с снова может сойтись с Шериф, но египтянке для начала еще нужно одолеть Блинкову.

Марта Костюк в Мадриде тоже вылетела в первом матче, уступив еще одной грунтовичке Марии Осорио из Колумбии. Из плюсов здесь можно отметить только тот факт, что Костюк в отличие от Калининой мало теряет и с понедельника впервые в карьере становится лидером украинского тенниса.

В Мадриде Марта больше запомнилась выступлением в парном разряде, где вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе дошла до полуфинала. Шансы обыграть первых сеяных Гауфф и Пегулу тоже были, но в первой партии дважды не удалось подать на сет, а на тай-брейке второго сета при счете 5-4 и мини-брейке были проиграны три очка подряд. Американки в финале уступили тандему Азаренко / Хаддад Майя.

ATP 1000 Мадрид

Главным фаворитом второго грунтового Мастерса в этом году был, конечно же, Карлос Алькарас. В отсутствие травмированного Надаля, который точно не сыграет до Ролан Гаррос, и полутравмированного Джоковича конкурировать с теперь уже 20-летним Карлитосом могут немногие. Вообще складывается ощущение, что поколение Циципаса, Зверева и других так долго ждало ухода Великих, что перезрело и теперь большие титулы будут забирать уже не они. Не удивлюсь, если у Алькараса с подобной оппозицией в итоге будет 30+ выигранных турниров Grand Slam. Еще бы подтянуть игру на траве, хотя забирать по 2-3 Шлема в год тоже неплохо. После Рима испанец снова должен стать первой ракеткой. Это случится, если он сам не снимется, а Джокович при этом не защитит титул.

Главным сюрпризом в Мадриде стал соперник испанца по матчу за титул. Им стал 33-летний Ян-Леннард Штруфф, который на подобных стадиях ранее вообще никогда не играл. Но еще интереснее турнирный путь немца. Он начинал в квалификации, где в финале уступил Аслану Карацеву. Судьба предоставила ему второй шанс, и в статусе лаки-лузера он использовал его на полную. Штруфф обыграл Шелтона, Лайовича и Качина, но этого ему оказалось мало и он остановил проглогоднего победителя Стефаноса Циципаса и поквитался с Карацевым в полуфинале, заработав за выход в финал 580 тысяч евро. Готовый сценарий для голливудского фильма. Титул взять не удалось, но до этого он никогда не играл даже в полуфиналах Мастерсов. Если учесть, что в этом году у немца был еще и четвертьфинал в Монте-Карло, то он превращается в главную темную лошадку соревнований на Ролан Гаррос, где теперь будет еще и сеяным.

Турниры ATP Challenger Tour и ITF у мужчин

Алексей Крутых в конце апреля выступил на челленджере в Остраве, выиграв при этом одну встречу. Виталий Сачко на том турнире остановился в первом же матче. Но через неделю сумел пройти квалификацию в Праге, после чего снова проиграл в первом раунде основы. Денис Молчанов в парном разряде дошел до финала на челленджере в Риме, после чего проиграл в первом же матче в Праге.

Большой турнир прошел в Экс-ан-Провансе, там во второй раз сыграли премиум челленджер категории 175. В первом круге соревнований встретились Энди Маррей и Гаэль Монфис, британец в итоге и выиграл титул, обыграв в финале американца Томми Пола. До конца года будет еще три турнира подобной категории.

Два финала Лопатецкой и остальные турниры ITF

После феноменального старта в сезоне 2019 года и травмы колена Дарья надолго вылетела из серьезной борьбы за результаты даже на турнирах ITF. На прошлой неделе ей наконец-то удалось выступить на хорошем уровне, пробившись в оба финала на 15-тысячнике в Варберге. В парном разряде она с ще одной украинкой Дарьей Есипчук стала победительницей, а в одиночном была близка к титулу, но дала слабину во втором сете против сербки Яны Бойович. Также неплохо на этих соревнованиях выступила и Александра Олейникова, но из-за травмы ей пришлось сниматься с полуфинала против Бойович и парного финала против соотечественниц.



Дарья Есипчук и Дарья Лопатецкая

Продолжает прогрессировать Юлия Стародубцева. Она уже выигрывала 25-тысячник и решила замахнуться на турниры в США побольше. На 60-тысячнике в Шарлотсвилле удалось пробиться во второй раунд основы, а на 100-тысячнике в Бонита-Спрингс покорилась лишь квалификация. Но потенциал у Юлии большой, продолжаем за ней внимательно следить.

Дарья Снигур за две недели выиграла пять матчей на грунте, что уже неплохо. На 40-тысячнике во Франции она дошла до 1/4 финала, на 25-тысячнике в Испании – до полуфинала. И там, и там она была среди самых высокорейтинговых участниц и хотелось большего, но пока имеем вот такие результаты. Ожиданий от Даши на грунтовый сезон как всегда никаких, подождем травы.

В конце апреля на 25-тысячнике в Хорватии играла и Анастасия Соболева, но больше одной победы добыть не удалось. Позже она испытала свои силы на 100-тысячнике в Висбадене, где в финале отбора проиграла Амине Аншбе, которая ранее попала под санкции Украины за поддержку военного вторжения россии.

Спустя продолжительное время на корт вернулась украинка Александра Корашвили. В мае 2020 года ей диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом. В январе 2021 года Александре сделали сложную операцию по трансплантации костного мозга. На первом турнире ITF W40 в Тбилиси Корашвили дошла до финала квалификации.

Вне корта

Главная новость последней недели – вторая беременность Серены Уильямс. Надеюсь, все разговоры о ее возможном возвращении после этого прекратятся.

Также стало известно, что чемпионка US Open Эмма Радукану перенесла три операции на кистях и голеностопе и в ближайшие несколько месяцев на корте точно не появится. Британке это должно пойти на пользу, особых успехов у нее давно не было.



Эмма Радукану

Американка Аманда Анисимова сообщила, что возьмет паузу в выступлениях из-за проблем с ментальным здоровьем. С чего-то подобного начиналось и у Наоми Осаки, интересно, как будут развиваться события дальше.

Британские СМИ сообщили, что российских теннисистов наконец-то будут хоть как-то наказывать за спонсорские контракты с подсанкционными компаниями. Пока что еще неизвестен механизм, но движение в эту сторону – уже хороший знак. Теннисисты из рф и рб пока что подписывают декларации о нейтральности перед Уимблдоном, а ФТУ в конце апреля написала открытое письмо, в котором призывает руководящие теннисные органы отстранить игроков, связанных с цска.