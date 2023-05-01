Другие новости01 мая 2023, 11:32 |
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ФОТО. Ястремская показала новую прическу в патриотических цветах
Даяна сменила имидж
01 мая 2023, 11:32 |
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская приняла решение сменить прическу.
Бывшая 21-я ракетка мира заплела две ленты в цвета украинского флага в косички и показала фото из Испании.
В квалификации турнира в Мадриде Даяна проиграла канадской теннисистке Эжени Бушар.
Отметим, что на следующей неделе Ястремская сыграет на 100-тысячнике ITF в Трнаве. Сейчас она занимает 149 место в мировом рейтинге, но со следующей недели будет гораздо ниже.
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Комментарии 2
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Ну всё. Теперь точно титулы будет брать :D
бл... вона шо, губи накачала?!
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