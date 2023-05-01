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01 мая 2023, 11:32 |
440
2

ФОТО. Ястремская показала новую прическу в патриотических цветах

Даяна сменила имидж

01 мая 2023, 11:32 |
440
2
ФОТО. Ястремская показала новую прическу в патриотических цветах
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская приняла решение сменить прическу.

Бывшая 21-я ракетка мира заплела две ленты в цвета украинского флага в косички и показала фото из Испании.

В квалификации турнира в Мадриде Даяна проиграла канадской теннисистке Эжени Бушар.

Отметим, что на следующей неделе Ястремская сыграет на 100-тысячнике ITF в Трнаве. Сейчас она занимает 149 место в мировом рейтинге, но со следующей недели будет гораздо ниже.

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Даяна Ястремская фото lifestyle
Источник Instagram
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Mr Voevudskiy
Ну всё. Теперь точно титулы будет брать :D
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+1
Alehandro
бл... вона шо, губи накачала?!
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+1
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