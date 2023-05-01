ФОТО. Ястремская показала новую прическу в патриотических цветах

Украинская теннисистка Даяна Ястремская приняла решение сменить прическу.

Бывшая 21-я ракетка мира заплела две ленты в цвета украинского флага в косички и показала фото из Испании.

В квалификации турнира в Мадриде Даяна проиграла канадской теннисистке Эжени Бушар.

Отметим, что на следующей неделе Ястремская сыграет на 100-тысячнике ITF в Трнаве. Сейчас она занимает 149 место в мировом рейтинге, но со следующей недели будет гораздо ниже.