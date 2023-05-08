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  4. Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
WTA
08 мая 2023, 09:28 | Обновлено 08 мая 2023, 09:29
1019
1

Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины

Леся Цуренко все ближе к возвращению в первую полусотню

08 мая 2023, 09:28 | Обновлено 08 мая 2023, 09:29
1019
1
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Две последние неделе женщины провели на кортах Мадрида, где в финале встретились первая и вторая ракетки мира. Арина Соболенко немного сократила отставание от Иги Свёнтек и в ближайшее время будет сражаться с ней за лидерство в рейтинге.

Три позиции потеряла туниска Онс Жабер, теперь она седьмая. Личный рекорд установила Елена Рыбакина из Казахстана – шестая позиция. Мария Саккари и Дарья Касаткина поменялись местами.

Топ-10 рейтинга WTA

Лучшие из украинок выступили не очень удачно. Ангелина Калинина быстро выбыла в Мадриде и опустилась на 13 строчек. Этим «воспользовалась» Марта Костюк, которая хоть и потеряла четыре места, но впервые стала первой ракеткой Украины.

Продолжает прогрессировать Леся Цуренко, она уже на 68-й позиции. Даяна Ястремская и Дарья Снигур немного опустились в списке, Катерина Байндл и Катарина Завацкая – поднялись. Юлия Стародубцева снова солидно спрогрессировала, обновив личное достижение. Она уже в пятой сотне.

Элина Свитолина поднялась со второй тысячи рейтинга сразу на 540-е место. Также постепенно добавляют Анастасия Соболева и Александра Олейникова.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок поднялась на седьмую позицию в парном рейтинге, повторив свое лучшее достижение в карьере. Костюк здесь 27-я, Надежда Киченок – 58-я.

Топ-10 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Соболенко солидно оторвалась от Свёнтек. В топ-8 состоялось одно изменение – Крейчикова обошла Квитову.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в этом рейтинге спрогрессировала лишь Леся Цуренко, она в этом году набрала уже больше очков, чем Калинина. В топ-50 мы потенциально имеет трех теннисисток и Свитолину с Ястремской в уме.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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SandroKing
Веселого тут мало. Марта втратила декілька позицій і стала першою
ракеткою України тільки завдяки тому що хтось втратив більше позицій.
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