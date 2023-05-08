Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины

Две последние неделе женщины провели на кортах Мадрида, где в финале встретились первая и вторая ракетки мира. Арина Соболенко немного сократила отставание от Иги Свёнтек и в ближайшее время будет сражаться с ней за лидерство в рейтинге.

Три позиции потеряла туниска Онс Жабер, теперь она седьмая. Личный рекорд установила Елена Рыбакина из Казахстана – шестая позиция. Мария Саккари и Дарья Касаткина поменялись местами.

Топ-10 рейтинга WTA

Лучшие из украинок выступили не очень удачно. Ангелина Калинина быстро выбыла в Мадриде и опустилась на 13 строчек. Этим «воспользовалась» Марта Костюк, которая хоть и потеряла четыре места, но впервые стала первой ракеткой Украины.

Продолжает прогрессировать Леся Цуренко, она уже на 68-й позиции. Даяна Ястремская и Дарья Снигур немного опустились в списке, Катерина Байндл и Катарина Завацкая – поднялись. Юлия Стародубцева снова солидно спрогрессировала, обновив личное достижение. Она уже в пятой сотне.

Элина Свитолина поднялась со второй тысячи рейтинга сразу на 540-е место. Также постепенно добавляют Анастасия Соболева и Александра Олейникова.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок поднялась на седьмую позицию в парном рейтинге, повторив свое лучшее достижение в карьере. Костюк здесь 27-я, Надежда Киченок – 58-я.

Топ-10 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Соболенко солидно оторвалась от Свёнтек. В топ-8 состоялось одно изменение – Крейчикова обошла Квитову.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в этом рейтинге спрогрессировала лишь Леся Цуренко, она в этом году набрала уже больше очков, чем Калинина. В топ-50 мы потенциально имеет трех теннисисток и Свитолину с Ястремской в уме.

Украинки в Чемпионской гонке WTA