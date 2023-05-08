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  4. Месси и две звезды Барселоны. Аль-Хиляль готов к топ-трансферам
Франция
08 мая 2023, 22:35 |
454
1

Месси и две звезды Барселоны. Аль-Хиляль готов к топ-трансферам

Аргентинец продолжит карьеру в Саудовской Аравии, утверждает El Chiringuito TV

08 мая 2023, 22:35 |
454
1
Месси и две звезды Барселоны. Аль-Хиляль готов к топ-трансферам
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси (слева) и Серхио Бускетс

Звездный форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, об уходе которого из парижского клуба в конце сезона говорят все громче, продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

По данным El Chiringuito TV, Месси примет предложение от «Аль-Хиляля», хотя ранее его сватали обратно в «Барселону».

Каталонцы же не только не получат Месси, но и лишатся еще двух своих звездных исполнителей. В частности, вслед за Лионелем в «Аль-Хиляль» практически наверняка последует Серхио Бускетс, компанию которому будет готов составить Жорди Альба, но последний сделает это только в том случае, если «Барселона» согласится пойти с ним на досрочное расторжение контракта по взаимному согласию.

Отметим, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает 30 июня. В тот же день завершается действие трудового соглашения 34-летнего Бускетса с «Барселоной», а вот договор Альбы с «блаугранас» рассчитан до лета 2024 года.

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Источник El Chiringuito TV
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Комментарии 1
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Gargantua
Альба тоже 34
Альба и Бускетс для барсы давно уже обуза.
хороший выход для всех.
если ПСЖ избавится от Месси и Неймара, то это хороший выход и для них. 
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