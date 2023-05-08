Месси и две звезды Барселоны. Аль-Хиляль готов к топ-трансферам

Звездный форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, об уходе которого из парижского клуба в конце сезона говорят все громче, продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

По данным El Chiringuito TV, Месси примет предложение от «Аль-Хиляля», хотя ранее его сватали обратно в «Барселону».

🚨 MESSI JUGARÁ EN ARABIA SAUDÍ 🚨



💣 EXCLUSIVA @elchiringuitotv y @marsallorente



🙌🏻 El argentino aceptará la propuesta del Al Hilal.



👉🏻 Busquets también aceptará una oferta por dos temporadas del club árabe y Jordi Alba irá si acuerda la rescisión con el Barça. pic.twitter.com/ZsNlO0CnGq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023

Каталонцы же не только не получат Месси, но и лишатся еще двух своих звездных исполнителей. В частности, вслед за Лионелем в «Аль-Хиляль» практически наверняка последует Серхио Бускетс, компанию которому будет готов составить Жорди Альба, но последний сделает это только в том случае, если «Барселона» согласится пойти с ним на досрочное расторжение контракта по взаимному согласию.

Отметим, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает 30 июня. В тот же день завершается действие трудового соглашения 34-летнего Бускетса с «Барселоной», а вот договор Альбы с «блаугранас» рассчитан до лета 2024 года.